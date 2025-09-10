Robson Silveira Advogados expande presença nacional com a chegada de Glauco Iwersen à sociedade

Aliança reforça atuação em direito securitário e responsabilidade civil, amplia operações regionais e prepara a banca para os desafios da nova legislação de seguros – O escritório Robson Silveira Advogados anuncia sua fusão com o Glauco Iwersen Advocacia, consolidando uma nova fase de expansão nacional e de fortalecimento de sua atuação em Direito Securitário e Responsabilidade Civil. Com a união, o advogado Glauco Iwersen passa a integrar a sociedade, trazendo mais de 30 anos de experiência em consultoria e contencioso cível, com reconhecida atuação no setor de seguros. A chegada do novo sócio amplia a capacidade técnica do escritório e fortalece sua presença em regiões estratégicas do país.

“Essa fusão consolida uma estrutura mais robusta e preparada para os impactos da nova Lei de Seguros, que entrará em vigor em dezembro, reafirmando nosso compromisso com uma advocacia especializada e orientada a resultados”, destaca Robson Silveira.

Para Glauco Iwersen, o movimento representa mais do que uma transição profissional: “Integrar o Robson Silveira Advogados é alinhar princípios e somar esforços em um projeto de advocacia comprometida com resultados e com o contexto regulatório que se aproxima. O cenário atual exige atuação coordenada, resposta técnica precisa e presença efetiva nos principais polos do país. É uma honra compor essa equipe.”

O nome do escritório permanece como Robson Silveira Advogados, preservando a identidade construída ao longo de décadas. A sede segue em Curitiba, com unidades em Londrina, Florianópolis, São Paulo e Belo Horizonte, além de atuação em todo território nacional. Glauco Iwersen assume como sócio regional, liderando operações em Londrina e Maringá, e expandindo a presença da banca nos Estados de São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal.

Estrutura diretiva consolidada

A diretoria do Robson Silveira Advogados conta agora com os seguintes especialistas:

·Robson Luiz Schiestl Silveira – Advogado com mais de 30 anos de atuação em Seguros e Responsabilidade Civil. Mestre em Ciências Jurídicas pela Universidade Autónoma de Lisboa, pós-graduado em Direito Civil e Empresarial pela PUC/PR, professor em programas de pós-graduação e MBA, além de autor jurídico na área de Direito de Seguros.

·Ana Paula Donath – Advogada com 25 anos de experiência no setor segurador, formada em Direito pela FURB e pós-graduada em Direito Processual Civil (PUC/PR) e em Direito Securitário (Verbo Jurídico). Membro da Comissão de Direito Securitário da OAB/PR (2022/2024).

·Glauco Iwersen – Advogado com mais de 30 anos de experiência em consultoria e contencioso cível, especialista em Direito Securitário. Graduado pela UFPR, pós-graduado em Direito Empresarial, Processual e Contratual. Atuou em grandes bancas como Küster Machado, Trajano Neto e Paciornik, e Araúz Advogados.

·Ana Heloísa Zagonel Gohr Cardoso – Advogada especialista em Direito Securitário, formada pela PUC/PR, com 24 anos de experiência no setor. Pós-graduada pela Escola da Magistratura do Paraná. Membro da Comissão de Direito Securitário da OAB/PR (2022/2024).

·Melissa Cunha de Paula Marcondes – Advogada com 15 anos de experiência no setor segurador. Formada pela UNIBRASIL, pós-graduada em Direito Constitucional (ABDCONST) e em Direito Securitário (Verbo Jurídico).

Áreas de atuação

O Robson Silveira Advogados mantém posição de referência no setor, com expertise em Direito de Seguros, Resseguros e Previdência Privada, atuando de forma consultiva e contenciosa, sempre com abordagem técnica e estratégica.

Nas principais frentes estão: análise de negativas de indenização; medidas administrativas e judiciais para assegurar o pagamento de indenizações; defesa de segurados em demandas ajuizadas por terceiros; assessoria e defesa de corretoras de seguros.

Entre os ramos de seguros atendidos, estão: Agrícola, All Risks, Automóvel e RCF, Aviation, Cyber Risks, D&O, E&O, Equipamentos, Garantia, Incêndio, Marine, Previdência Privada, Property, Responsabilidade Ambiental, Responsabilidade Civil Geral, Riscos de Engenharia, Riscos Nomeados e Operacionais, Saúde, Transportes e Vida.