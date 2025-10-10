Lei 15.040/24 reforça o Papel Consultivo do Corretor, segundo equipe da Agrifoglio Vianna

Para marcar 12 de outubro, dia do Corretor de Seguros, o escritório Agrifoglio Vianna Advogados Associados ressalta a importância desses profissionais. Instituída em 1970, durante o I Encontro Mundial dos Corretores de Seguros, realizado na Argentina, a data homenageia o profissional como o elo essencial entre seguradoras e segurados, um agente de confiança que traduz as necessidades do cliente em soluções de segurança e tranquilidade.

Com mais de três décadas de atuação, a Agrifoglio Vianna é referência nacional em Direito Securitário, prestando assessoria jurídica especializada a seguradoras, corretores e entidades do mercado. O escritório atua com base em princípios de ética, inovação e excelência técnica, buscando fortalecer as relações que sustentam o desenvolvimento do setor.

“Este especialista leva conhecimento, traduz as coberturas e protege o consumidor. Ao longo dos anos, o corretor deixou de ser um intermediário e se tornou um consultor de riscos”, destaca um dos sócios do escritório, Marcelo Camargo.

Essa transformação acompanha as mudanças trazidas pelo marco legal dos seguros, conjunto de normas que regula o setor e reforça o dever de informação, transparência e boa-fé nas relações securitárias. A legislação, somada à atuação diligente dos corretores, ajuda a garantir que o seguro cumpra sua finalidade social: oferecer segurança jurídica e amparo financeiro em momentos de vulnerabilidade. Dentre os aspectos principais da legislação está o prazo estabelecido para as seguradoras aceitarem ou recusarem propostas.

Em um cenário em que as tecnologias digitais e as insurtechs ganham protagonismo, o corretor mantém seu papel consultivo, atuando como intérprete entre as complexidades contratuais e as necessidades do segurado. É ele quem assegura que o produto certo chegue à pessoa certa, respeitando princípios de legalidade e equilíbrio contratual.

“Neste Dia do Corretor, reforçamos nossa admiração e respeito a todos os profissionais que, com ética, comprometimento e técnica, ajudam a fortalecer a cultura do seguro e a garantir um futuro mais íntegro à sociedade”, ressalta a equipe em nota.

A Agrifoglio Vianna reforça a valorização dos corretores, parceiros essenciais na construção de um mercado segurador forte e transparente.

Sobre a Agrifoglio Vianna:

A Agrifoglio Vianna é um escritório de advocacia com 34 anos de experiência e tradição para seguradoras e corretoras de seguro. Possui atuação em todo o território nacional e alta performance em ações estratégicas e de volume, contencioso e administrativo.