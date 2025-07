Troféu Viva a Bahia supera 70 mil votos e celebra engajamento com a participação dos membros do setor de seguros

O Troféu Viva a Bahia atingiu um total de 70.095 votos, consolidando-se com a credibilidade referente ao reconhecimento do setor de seguros da região. Os resultados da votação popular, somados à avaliação de um júri técnico especializado, serão revelados em uma cerimônia de premiação, a ser realizada durante a Semana do Seguro, no dia 15 de outubro, no Fiesta Bahia Hotel, em Salvador. A Diretora Executiva Comercial do Canal Corretor da MAPFRE, Karine Brandão, fará a palestra durante a abertura da cerimônia.

“Essa premiação é um marco do Clube dos Seguradores da Bahia, onde desde já, agradeço a dedicação de todos os membros da comissão organizadora. Sem o suporte de cada um, seria inviável chegar a mais de 70 mil votos. Vamos homenagear e dar visibilidade aos talentos e às melhores práticas do mercado baiano, incentivando a inovação e o aprimoramento contínuo. A participação recorde na votação não apenas legitima os futuros vencedores, mas também fortalece o senso de comunidade e colaboração dentro do setor”, afirmou o presidente do Clube, Fausto Dórea.

A iniciativa tem como objetivo destacar e celebrar a atuação dos profissionais e empresas referências em inovação, qualificação, excelência e contribuição sobre a importância do seguro para a sociedade.

O público, os consumidores e os membros do mercado de seguros têm a oportunidade de efetuar a votação até o dia 15 de setembro de 2025. É possível acessar o link oficial do Troféu Viva a Bahia e votar nas categorias voltadas para Seguradora, Gerente Comercial, Gestor de Sucursal, Diretor Regional, Corretor de Seguros, Assessoria e Personalidade Destaque.

O evento conta com o apoio da MAPFRE, Bradesco Seguros, Darwin Seguros, Ituran. SindSeg BA/SE/TO, Excelsior Seguros, Universal Assistance (Company of Zurich), HDI Seguros, Yellum, Porto, Tokio Marine Seguradora, Zurich, Alper, CCQS, TOPDONTO, Assessoria Ferraz, Aratu Seguros, Inspesin Brasil, Novo Seguros, DGE Corretora de Seguros, Você Seguradora, Assessoria de Primeira, V6 Assessoria, Fox Seguros, Icatu e Sompo.