Tokio Marine está entre as 200 Melhores Empresas para Trabalhar na América Latina

Companhia conquista posição inédita na lista GPTW LATAM 2025, reforçando seu compromisso com a excelência em Gestão de Pessoas – Pela primeira vez em sua história, a Tokio Marine foi reconhecida como uma das 200 Melhores Empresas para Trabalhar na América Latina™ pelo Great Place To Work (GPTW), alcançando a 33ª posição no ranking na categoria de grandes empresas. A conquista inédita reforça o compromisso genuíno da Seguradora com o bem-estar, o desenvolvimento e a valorização de seus mais de 2,4 mil Colaboradores no Brasil.

Além da operação brasileira, a unidade da Tokio Marine no México também foi incluída no ranking GPTW LATAM 2025. Ambas as conquistas refletem a filosofia global Good Company, que orienta a atuação da Tokio Marine nos 45 países onde está presente, com foco em três pilares fundamentais: Olhar Além do Lucro, Capacitar os Colaboradores e Cumprir os Compromissos com a Sociedade.

O ranking GPTW LATAM é resultado de uma análise profunda feita com base em quase 2 milhões de respostas de funcionários e na avaliação de práticas que impactam diretamente mais de 3,8 milhões de funcionários em empresas de toda a América Latina. Para fazer parte da lista, é necessário ter figurado, anteriormente, entre os Melhores Lugares para Trabalhar em seus respectivos países, como Brasil, México e Argentina, durante o ciclo de 2024 e início de 2025.

“Estar entre as 200 Melhores Empresas da América Latina é motivo de grande orgulho para nós. Essa conquista reflete o nosso esforço contínuo em colocar as Pessoas no centro da estratégia, promover um ambiente inclusivo e estimular o protagonismo de cada Colaborador”, afirma a Diretora de Pessoas, Planejamento e Sustentabilidade, Luciana Amaral.

Na Tokio Marine, o Cuidado com as Pessoas vai além da oferta de benefícios. A Companhia investe fortemente em uma estratégia de Gestão de Pessoas baseada em três pilares: Diversidade, com um ambiente acolhedor e inclusivo; Inovação, com a tecnologia como aliada para modernizar processos, liberando tempo e recursos para que o RH atue de forma mais estratégica; e Protagonismo, que valoriza atitudes proativas e a entrega de valor para Clientes, Corretores e Assessorias, Colaboradores e a Sociedade.

A forte conexão entre Cultura e Estratégia é outro diferencial da Companhia. A cultura organizacional é vivida de forma autêntica e consistente em todos os níveis, guiando decisões e inspirando o dia a dia de trabalho. Outro investimento contínuo ocorre na formação de lideranças — com programas como o PDL, que completa 10 anos em 2025, e a nova trilha de desenvolvimento baseada no modelo “Five Behaviors”.

A escuta ativa também faz parte fundamental da rotina da Seguradora, e a participação em pesquisas como a do GPTW é uma ferramenta estratégica para evoluir continuamente. Não à toa, a Companhia está entre as Melhores Empresas para Trabalhar no Brasil há nove anos consecutivos.

Por fim, a Tokio Marine mantém um olhar atento à empregabilidade e ao futuro das próximas gerações, com iniciativas como o programa Sementes do Brasil, Jovem Aprendiz e vagas de estágio que contribuem para formar profissionais preparados para os desafios do mercado, com senso crítico e visão inovadora.

“Mais do que uma certificação, esse reconhecimento do GPTW LATAM é uma validação de tudo que acreditamos: Cuidar das pessoas é o nosso maior propósito. E seguiremos nessa jornada com ainda mais dedicação, escuta e inovação”, conclui Luciana Amaral.

Instituições Financeiras – A Tokio Marine ficou em primeiro lugar na sétima terceira edição do ranking “Melhores Empresas para Trabalhar no Setor de Instituições Financeiras 2025”, categoria Seguros, divulgado no último dia 12. A premiação é realizada pelo Great Place to Work (GPTW), em parceria com a Associação Nacional das Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento (Acrefi).

Sobre a Tokio Marine Seguradora

Subsidiária da Tokio Marine Holdings, o mais antigo conglomerado securitário japonês, fundado há 145 anos, a Tokio Marine Seguradora S.A. está em operação no Brasil desde 1959. A Companhia coloca à disposição do mercado nacional um amplo portfólio composto por mais de 90 Produtos e 120 Serviços e Assistências para Pessoas Físicas e Jurídicas, por meio de uma estrutura de 68 unidades de atendimento distribuídas pelo Brasil. Em 2023, recebeu nota AAA.br, com perspectiva estável, da agência de classificação de risco Moody’s Local BR.