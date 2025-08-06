Tokio Marine conquista, pelo segundo ano consecutivo, o Selo Ouro do Programa Brasileiro GHG Protocol

A Tokio Marine Seguradora foi reconhecida, pelo segundo ano consecutivo, com o Selo Ouro do Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa, concedido pelo Programa Brasileiro GHG Protocol (PBGHG). O anúncio foi realizado nesta terça-feira (05), durante o Evento Anual do programa.

O Selo Ouro é concedido às empresas que demonstram elevado nível de transparência na gestão de suas emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE), por meio da publicação de inventários verificados por terceira parte independente. No caso da Tokio Marine, a verificação das informações foi realizada pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), assegurando a qualidade e consistência dos dados.

Com o objetivo de promover uma cultura corporativa voltada à mensuração e transparência das emissões no Brasil, o PBGHG oferece aos participantes acesso a instrumentos e padrões reconhecidos internacionalmente para contabilização das emissões e divulgação dos inventários no Registro Público de Emissões. O Programa também investe na capacitação das organizações-membro, por meio de treinamentos técnicos sobre a aplicação da metodologia GHG Protocol na elaboração de inventários organizacionais de GEE.

“Receber o Selo Ouro pelo segundo ano consecutivo reforça o nosso compromisso com a transparência e a responsabilidade climática. Na Tokio Marine, entendemos que a gestão das emissões de gases de efeito estufa é parte fundamental da nossa estratégia de sustentabilidade e de geração de valor a longo prazo. Essa conquista reflete o trabalho contínuo das nossas equipes em aprimorar processos e evoluir com base em dados confiáveis, identificando oportunidades de redução e promovendo uma cultura interna de responsabilidade climática cada vez mais sólida alinhada aos padrões internacionais”, destaca André Cordeiro, Superintendente de Estratégia de Estratégia de Mercado, Qualidade e ESG da Tokio Marine.

A publicação do inventário e o reconhecimento com a certificação máxima estão diretamente alinhados com a Política de Sustentabilidade da Companhia, seguindo a filosofia “Good Company”, disseminada pelo Grupo Tokio Marine nos 45 países em que está presente, cujo conceito se traduz em uma forma única, responsável e sustentável de conduzir os negócios, baseada nos pilares de olhar além do lucro; capacitar os Colaboradores e cumprir os compromissos com a Sociedade.

Essa foi a segunda vez que a Seguradora publicou o inventário, que contabilizou as emissões de GEE das operações da Tokio Marine no Brasil, considerando os dois escritórios em São Paulo e suas Sucursais distribuídas pelo País. Para os próximos anos, a Companhia seguirá focada em planejar uma abordagem integrada contínua para reduzir as emissões e os impactos ambientais, envolvendo todas as partes interessadas e integrando a sustentabilidade em sua estratégia de negócios.

“Em 2025 seguimos focados em evoluir com consistência nessas frentes, alinhando nossa marca e o nosso negócio às transformações do mercado e às expectativas da sociedade. Esse é um ano em que a agenda ambiental está em destaque devido a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30) e uma de nossas iniciativas nessa frente é a participação na Casa do Seguro, iniciativa da CNSeg durante Conferência, que visa posicionar o setor segurador como um ator fundamental na busca de soluções para os desafios climáticos.”, conclui o executivo.

Sobre a Tokio Marine Seguradora

Subsidiária da Tokio Marine Holdings, o mais antigo conglomerado securitário japonês, fundado há 145 anos, a Tokio Marine Seguradora S.A. está em operação no Brasil desde 1959. A Companhia coloca à disposição do mercado nacional um amplo portfólio composto por mais de 90 Produtos e 120 Serviços e Assistências para Pessoas Físicas e Jurídicas, por meio de uma estrutura de 68 unidades de atendimento distribuídas pelo Brasil. Em 2024, recebeu nota AAA.br, com perspectiva estável, da agência de classificação de risco Moody’s Local BR.

Foto:André Cordeiro, Superintendente de Estratégia de Estratégia de Mercado, Qualidade e ESG da Tokio Marine.