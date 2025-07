Susep recebe certificação por avanço na auditoria interna

Reconhecimento reforça compromisso da Autarquia com a melhoria contínua, a governança e a agregação de valor institucional

A Superintendência de Seguros Privados (Susep) alcançou um importante marco no fortalecimento de sua governança: a certificação de Nível 2 – Infraestrutura no Modelo de Capacidade de Auditoria Interna (IA-CM). A entrega simbólica da placa de certificação contou com a presença da Controladoria-Geral da União (CGU), representada pelo Auditor Federal de Finanças e Controle Carlos Henrique de Castro Ribeiro, Superintendente da Controladoria Regional da União no Estado do Rio de Janeiro.

Representando a Susep, participaram o Diretor Carlos Queiroz, o Auditor-Chefe Marcelo Palmeira, além da equipe da Auditoria Interna e representantes das instâncias de integridade.

Desenvolvido pelo Instituto dos Auditores Internos (IIA), com apoio do Banco Mundial, o modelo IA-CM identifica os fundamentos necessários para uma auditoria interna efetiva. É estruturado em cinco níveis de maturidade, que buscam garantir independência, agregação de valor, padronização e aprimoramento contínuo das atividades de auditoria.

O processo de aprimoramento da Unidade de Auditoria Interna (Audit) começou em 2021, com uma autoavaliação baseada no modelo IA-CM. Na época, foram identificados pontos de melhoria que deram origem a recomendações e a um plano de ação, executado entre 2022 e 2023. Em 2024, a Audit concluiu a autoavaliação dos Componentes Essenciais de Processo (KPA) do Nível 2 e solicitou à CGU a validação externa independente, conforme previsto na Portaria CGU nº 777/2019.

Os trabalhos de validação foram conduzidos pela Coordenação-Geral de Métodos, Capacitação e Qualidade da Secretaria Federal de Controle Interno da CGU, que concluiu que:

“A Susep cumpre adequadamente todas as atividades essenciais relativas aos macroprocessos-chave do Nível 2 – Infraestrutura, do Modelo de Capacidade de Auditoria Interna para o Setor Público (IA-CM).”

Com a certificação de Nível 2, a Susep demonstra o compromisso com a melhoria contínua de seus processos, aperfeiçoamento dos mecanismos de governança, gestão de riscos e controles internos. A Autarquia já se prepara para um novo desafio: alcançar o Nível 3 em ciclos avaliativos futuros.