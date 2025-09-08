Seminário da ABGR superou todas as expectativas

Evento tradicional realizado pela Associação Brasileira de Gerência de Riscos reuniu quase 3 mil pessoas no recinto do WTC Events Center, em São Paulo – A 16ª edição do Seminário de Gestão de Riscos e Seguros – Expo ABGR 2025, com o tema “O gerenciamento de riscos nas organizações e o marco legal do mercado de seguros”, reuniu risk managers e profissionais do setor de diversas regiões do Brasil e do exterior, superando todas as expectativas. O evento reafirmou seu título de maior evento de gerenciamento de riscos da América Latina.

Os números finais revelam a grandiosidade do acontecimento e mostram como o debate de temas tão sensíveis ao mercado atraem um público ávido por informações de alto nível. Afinal, estiveram presentes 2.883 pessoas (3.042 inscritos), 480 empresas participantes, 36 marcas patrocinadoras e apoiadoras e mais 72 speakers. Além disso, houve proveitoso networking entre os players e os profissionais.

Os dois dias de intensos debates, conexões e oportunidades de negócios, com uma programação que se destacou pelo conteúdo técnico e troca de experiências, teve o apoio importante da Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg). Segundo o presidente da ABGR, Luiz Otavio Artilheiro, a entidade realizou um de seus maiores eventos. “Parceiros da entidade e do mercado marcaram presença, promoveram networking e prestigiaram as palestras. “Estou muito feliz com o resultado”, comemorou Artilheiro.

Sobre a ABGR

Criada em 1983, a ABGR é uma sociedade sem fins lucrativos que tem por objetivo reunir empresas e profissionais interessados em promover o desenvolvimento, aprimoramento e a divulgação da Gerência de Riscos no Brasil. São empresas associadas de diferentes segmentos de indústrias entre potenciais consumidoras de seguros e players do mercado de seguros nacionais e internacionais instalados no Brasil.(Fonte: Assessoria de Imprensa)