Seguros SURA Brasil é a única seguradora brasileira premiada no Financial Innovators Awards 2026

Reconhecimento internacional valida a estratégia de inovação e a criação de nova vice-presidência de Tecnologia & Operações para acelerar a transformação digital – A Seguros SURA Brasil, especialista em gestão de tendências e riscos, foi premiada no “Financial Innovators Awards 2026”, organizado pela Fintech Americas, na categoria Transformação Digital. A empresa é a única brasileira do setor de Seguros reconhecida nesta edição, um marco que coincide com a consolidação de uma nova estrutura executiva: a criação da vice-presidência de Tecnologia & Operações, unificando Tecnologia, Sinistros, Operações e Assistência sob a liderança de Mariano Chiavetti.

O prêmio celebra a inovação e o impacto de empresas e executivos no setor financeiro em todo o continente americano e terá sua cerimônia de entrega no dia 24 de março de 2026, em Miami, durante a Conferência Fintech Americas Miami 2026. Além da SURA, apenas mais duas empresas brasileiras foram agraciadas, ambas do setor bancário.

O reconhecimento é reflexo do Programa Transformação, que visa a reestruturação da companhia em cinco anos (2024-2028) com uma operação digital robusta, baseada em um novo core tecnológico em nuvem e processos integralmente digitais, orientados à experiência de corretores e clientes. “Estamos no caminho certo, integrando tecnologia e cultura para nos preparar para o futuro do setor. Desenvolvemos uma operação digital robusta, com processos 100% digitais e foco na experiência de quem trabalha conosco”, declara Chiavetti.

Entre as principais entregas do programa, destacam-se: o novo portal para corretores, que centraliza cotação, emissão, endosso, renovação, sinistros e cobranças, automatizando tarefas e ampliando a autonomia dos profissionais; a adoção completa do core de seguros Guidewire — um diferencial importante, pois a SURA é a primeira seguradora nacional a implementá-lo de ponta a ponta —, permitindo configurar ofertas sem depender da área de TI; e um hub de integração com APIs abertas para Open Insurance, que facilita parcerias e posiciona a companhia na vanguarda do tema na região.

A criação da vice-presidência de Tecnologia & Operações, em novembro de 2025, integrou áreas sob uma governança unificada para ganhar agilidade, clareza e propósito. Essa reestruturação vai permitir ao setor de Operações deixar de ser apenas um executor e participar ativamente do desenho e da melhoria contínua dos fluxos; à área de Sinistros conectar-se diretamente à Experiência do Cliente, acessando mais informações, ganhando independência e reduzindo retrabalho; e ao setor de Assistência, por meio de jornadas compartilhadas entre os times, elevar a celeridade e a qualidade de resposta.

“Para mim, esta mudança é sobre unir o que sempre fez sentido na minha carreira: conectar pessoas, processos e tecnologia para criar soluções de impacto para quem confia na SURA. Integrar essas áreas nos dá força para agir com mais velocidade e transformar desafios em oportunidades, fazendo o básico muito bem-feito e levando inovação até a ponta, onde ela faz diferença real”, completa Chiavetti.

A SURA registrou crescimento de 21% em 2024, superando a média e as previsões do setor. A companhia opera com uma estratégia cobrindo toda a cadeia de valor, da vivência do corretor à otimização operacional, ponderando efeitos financeiros, sociais e ambientais.

A Seguros SURA Brasil é especialista em Gestão de Tendências e Riscos e integra o sistema da Suramericana na América Latina, que tem mais de 80 anos de experiência e presença em sete países da região.

No Brasil desde 2016, conta com uma equipe de 400 colaboradores em 15 cidades para oferecer um atendimento próximo, com profundo conhecimento do mercado local e soluções de seguro eficazes e relevantes para empresas e pessoas.

Seu portfólio abrange os segmentos de Mobilidade – Transportes, Frotas, Automóveis de Alto Valor e Bicicletas – e Vida e Negócios – Vida em Grupo, Acidentes Pessoais, Empresarial, Responsabilidade Civil e Residencial.

A Seguros SURA Brasil se destaca pela inovação e pela capacidade de antecipar tendências.

