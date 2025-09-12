Sancor Seguros marca chegada a Ribeirão Preto com encontro que fortalece parcerias e atrai novos corretores

No último dia 10, Ribeirão Preto se tornou palco de mais uma edição do Conexão Sancor, encontro que reforça a proximidade da companhia com os corretores de seguros. Com 80 anos de história no mercado internacional e 13 anos de atuação no Brasil, a seguradora tem investido no diálogo e no fortalecimento de parcerias locais.

“A região de Ribeirão Preto tem um valor muito grande e é estratégica também para a Regional São Paulo, da qual sou responsável. Aqui, a parceria se traduz em sucesso, e este evento é a prova disso. Quero agradecer a todos os profissionais que confiam e caminham junto conosco”, destacou Sandro Moraes, superintendente da seguradora em São Paulo.

Além dos executivos comerciais da região, o encontro contou com a presença de Paulo Dawibida, CCO da companhia, Vívian Carvalho, Gerente Comercial, e Rodrigo Theodoro, Coordenador de Marketing, que reforçaram a importância de iniciativas de aproximação com os corretores e apresentaram novidades do portfólio da seguradora. Também esteve presente o diretor regional Sincor Araraquara, Carlos Melato.

Dezenas de corretores puderam conhecer mais sobre os produtos e canais da companhia. Para a Sancor, a aproximação é essencial. “É muito importante estar próximo dos corretores dessa região estratégica. Esse contato renova a confiança, cria oportunidades e demonstra que estamos ao lado dos profissionais que representam a companhia no dia a dia”, afirmou Marcos Machado, executivo comercial.

Profissionais veteranos também marcaram presença, trazendo depoimentos sobre o impacto da Sancor no mercado local. José Marcos Alonso, corretor há 43 anos, ressaltou a relevância do evento: “Já acompanhei diferentes movimentos do setor ao longo dos anos, mas é ótimo ver uma seguradora sólida como a Sancor reforçando sua presença em Ribeirão Preto. Esse tipo de iniciativa valoriza a cidade e fortalece nossa categoria.”

A noite também contou com a participação de representantes de entidades do setor, como o diretor regional do Sincor em Franca, Luiz Alcântara, que elogiou a iniciativa: “Foi um evento maravilhoso, com participação máxima dos corretores. Tivemos a oportunidade de conhecer ainda mais o portfólio da companhia e de estreitar relações com a diretoria da Sancor, que demonstrou grande abertura e proximidade.”

Em clima de confraternização, o encontro reafirmou a construção relações duradouras, baseadas na confiança e na valorização do corretor de seguros como protagonista do mercado.