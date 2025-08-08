Real Seguro Viagem conquista selo RA1000 por excelência no atendimento

A Real Seguro Viagem, pioneira no Brasil como o primeiro comparador de seguro viagem, acaba de conquistar o selo RA1000 no Reclame Aqui, a mais alta honraria concedida pela plataforma, reconhecida nacionalmente pela transparência e qualidade no atendimento ao consumidor. Este reconhecimento é fruto de uma nota média excepcional de 9,9 nos últimos seis meses, conquistada graças ao atendimento ágil, eficiente e 100% comprometido com a satisfação do cliente.

Para receber o selo RA1000, a empresa apresentou desempenho exemplar, incluindo resposta a 100% das reclamações recebidas, índice de solução superior a 90%, avaliação média dos consumidores acima de 7 e índice de novos negócios acima de 70%. Além disso, o tempo médio de resposta da Real Seguro Viagem é de apenas uma hora, reforçando sua agilidade no atendimento.

“Receber o selo RA1000 representa o compromisso de oferecer tranquilidade e segurança ao viajante, muito antes do embarque”, destaca Hugo Reichenbach, sócio e diretor de operações da Real Seguro Viagem. Segundo ele, o diferencial está na transparência e na prioridade em resolver cada caso, garantindo que toda a equipe trabalhe para que o cliente se sinta amparado.

Fundada em 2008, a Real Seguro Viagem surgiu para facilitar o processo de escolha e contratação de seguros de viagem, um serviço essencial para turistas, estudantes e viajantes de negócios. Com mais de 1,4 milhão de clientes atendidos, a empresa ampliou sua oferta, incluindo também seguros obrigatórios para viagens de carro na América do Sul e serviços como chip internacional de internet.

Com atendimento 100% online, suporte humanizado e uso de tecnologia avançada, como sua inteligência artificial própria para cotação e dúvidas, a Real consolidou-se como referência no setor, mantendo-se sempre comprometida com a inovação e a excelência no serviço.

“A conquista do selo RA1000 no Reclame Aqui não só reconhece a nossa qualidade de atendimento, como também consolida sua posição de liderança no mercado brasileiro de seguros para turismo”, conclui Reichenbach.

Sobre a Real: www.seguroviagem.srv.br