Quanta Previdência consolida posicionamento ESG com reconhecimentos no Brasil e no exterior

Premiação da Alesc e adesão ao Principles for Responsible Investment, iniciativa da ONU, reforçam a estratégia de sustentabilidade e governança da entidade. A Quanta Previdência vem consolidando seu posicionamento em sustentabilidade e governança no setor de previdência complementar a partir de uma estratégia alinhada às melhores práticas ESG. O reconhecimento por instituições de peso, no Brasil e no cenário internacional, reforça a consistência da sua atuação, à transparência e à geração de impacto positivo para participantes, comunidades e mercado.

Esse posicionamento se materializa em dois reconhecimentos recentes. No âmbito nacional, a entidade figura entre as instituições destacadas pelo Prêmio de Responsabilidade Social – Destaque SC, concedido pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina (Alesc), uma das maiores iniciativas do Parlamento catarinense para valorizar organizações que transformam vidas por meio de ações sociais, ambientais e de governança.

O prêmio evidencia a atuação contínua da Quanta em projetos estruturados e de longo prazo, com impacto real nas comunidades onde atua. No ecossistema da previdência complementar, a entidade se destaca pela transparência, com a publicação recorrente de balanços sociais e por iniciativas voltadas à educação financeira, inclusão previdenciária e desenvolvimento comunitário.

Segundo a CEO da Quanta Previdência, Denise Maidanchen, a responsabilidade social está integrada à estratégia da entidade. “Nosso compromisso vai além dos resultados financeiros. A Quanta existe para construir futuros sólidos, seguros e sustentáveis, promovendo segurança financeira, mas também contribuindo para uma sociedade mais equilibrada e organizações mais saudáveis”, afirma.

Reconhecimento internacional reforça agenda ESG

No cenário internacional, esse posicionamento também é reforçado pela adesão da Quanta aos Principles for Responsible Investment (PRI), iniciativa da ONU em parceria com o UN Global Compact e o UNEP Finance Initiative. Com isso, a entidade passa a integrar uma rede global com mais de 5 mil instituições comprometidas com a incorporação de critérios ambientais, sociais e de governança (ESG) nas decisões de investimento.

Para Thamiris Salvador Ramos, especialista em Investimentos, a integração ao PRI representa um compromisso público que se traduz em práticas concretas. “A adesão materializa diretrizes que orientam a seleção, o acompanhamento e a avaliação dos gestores responsáveis pelas estratégias de investimento, assegurando a incorporação consistente de critérios ESG nos processos de análise e tomada de decisão”, explica.

Segundo ela, o impacto para os participantes está diretamente ligado à sustentabilidade dos recursos no longo prazo. “Esse movimento fortalece a governança, aprimora a gestão de riscos de longo prazo e contribui para a proteção dos recursos previdenciários ao longo do tempo.”

O trabalho de ESG na Quanta é conduzido de forma integrada à natureza da previdência complementar. Além das diretrizes aplicadas aos investimentos, a entidade conta com uma estrutura dedicada à governança, riscos e compliance, além de uma Comissão ESG multidisciplinar, responsável por estruturar, implementar e acompanhar iniciativas ligadas aos pilares ambiental, social e de governança.

A combinação entre o reconhecimento da Alesc e a adesão ao PRI consolida a Quanta Previdência como uma referência em ESG no setor previdenciário, alinhando sustentabilidade, governança e impacto positivo à sua estratégia de longo prazo.

Foto: CEO da Quanta Previdência, Denise Maidanchen

*Crédito: Bruno Collaço / Agência AL