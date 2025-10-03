Pelo terceiro ano consecutivo, Grupo Bradesco Seguros é eleito uma das empresas mais inovadoras do Brasil pela MIT Technology Review

O Grupo Bradesco Seguros foi novamente reconhecido entre as empresas mais inovadoras do Brasil, conquistando, pela terceira vez, o prêmio Innovative Workplaces, concedido pela MIT Technology Review. O levantamento, que chega à sua quarta edição, destaca as organizações que promovem ambientes favoráveis à criatividade, colaboração e experimentação como motores de transformação.

O reconhecimento é resultado de uma cultura de inovação consolidada no Grupo Segurador, centrada nas pessoas e na criação de soluções que integram eficiência operacional, impacto positivo e visão de futuro. Entre as iniciativas que contribuíram para essa conquista está o DesBRAva, programa que forma agentes internos de inovação, capacitando funcionários com metodologias e visão estratégica para liderar transformações em suas áreas de atuação.

Outro destaque é o Festival de Inovação, evento interno que promove o compartilhamento de boas práticas, palestras com especialistas e atividades de cocriação, estimulando o protagonismo dos times e fortalecendo a ambidestria organizacional. A companhia também investe em mecanismos como o Programa de Beta Testers, que permite a participação ativa dos funcionários na validação de novas jornadas digitais antes de sua implementação.

Essas práticas têm impulsionado maior integração entre áreas, agilidade na tomada de decisões e fortalecimento do senso de pertencimento. A jornada de inovação tem se consolidado como valor transversal a todas as frentes do Grupo, promovendo avanços na maturidade digital e na capacidade de adaptação frente aos desafios emergentes.

“O reconhecimento do MIT reforça o nosso entendimento de que inovação não é um departamento, e sim uma atitude coletiva. Trata-se de uma jornada contínua, que integra pessoas, processos e tecnologia para gerar valor real”, afirma José Loureiro, Diretor de Inovação, Digital e Dados do Grupo Bradesco Seguros.