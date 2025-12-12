Minuto Seguros é tetracampeã no Prêmio Reclame AQUI 2025 na categoria de Seguros Online

A Minuto Seguros, maior corretora digital independente do país, celebra pela quarta vez o Prêmio Reclame AQUI – As Melhores Empresas para o Consumidor em 2025, na categoria Seguros Online. A premiação, realizada com base no voto popular, reforça o compromisso da empresa em oferecer um atendimento de excelência, uma experiência simples, eficiente e centrada no cliente.

A Minuto Seguros já havia recebido o Prêmio Reclame AQUI em 2014, 2021 e 2024, mantendo seu histórico de praticidade digital e atendimento personalizado, impulsionada por inteligência de dados e tecnologia proprietária, um pilar central para os clientes. O uso dessas ferramentas permite identificar necessidades em tempo real e entregar soluções de proteção ágeis, precisas e alinhadas ao perfil de cada consumidor.

Recentemente, a Minuto, adquirida pela Creditas em 2021, passou por um rebranding, se consolidando como Creditas Seguros. O movimento une a solidez e liderança da maior corretora digital do país à tecnologia, inteligência de dados e atendimento consultivo da Creditas, principal fintech de crédito com garantia da América Latina.

Creditas Seguros nasce sobre uma base sólida de liderança e confiança, herdada da Minuto Seguros. Com mais de 800 mil apólices contratadas e um volume superior a R$2,4 bilhões em prêmios emitidos, mais de 1,2 milhão de carros foram segurados e sendo parceira das 16 principais seguradoras do Brasil. A qualidade do serviço e o foco no cliente se traduzem em um alto índice de satisfação, onde 9 em cada 10 clientes renovam seus contratos.

