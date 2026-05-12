MetLife Foundation celebra a primeira rodada de beneficiários do Fundo de Educação FIFA Global Citizen

No Brasil, o Instituto Rede Tenis está entre os beneficiários reconhecidos pelo trabalho em ampliar o acesso à educação e ao esporte para crianças – A FIFA e o Global Citizen anunciaram recentemente a primeira rodada de beneficiários do Fundo de Educação FIFA Global Citizen, que amplia o acesso à educação de qualidade e ao esporte para crianças em todo o mundo. Nesta primeira rodada, o Fundo concedeu recursos a 27 organizações em 10 países e o Brasil será um dos beneficiados. A MetLife Foundation é doadora fundadora do Fundo, com um compromisso de US$ 9 milhões.

Como apoiadora do Fundo, a MetLife Foundation continua seu compromisso de ajudar crianças ao redor do mundo a terem acesso a recursos educacionais de qualidade. Ao apoiar programas focados em esporte, educação, reforço escolar e desenvolvimento de habilidades, o Fundo capacita organizações locais a ampliar seu impacto e fortalecer comunidades.

No Brasil, o Instituto Rede Tênis é um dos primeiros beneficiários a receber subsídios entre US$ 50.000 e US$ 250.000 para aprimorar programas em comunidades onde já faz a diferença.

“Na MetLife, acreditamos em estar presentes para as pessoas e as comunidades nos momentos que importam, guiados pelo nosso propósito claro de construir futuros mais confiantes e seguros”, comenta Denise Coelho, Diretora de Marketing e Comunicação da MetLife Brasil. “Nosso apoio ao Fundo de Educação FIFA Global Citizen ajudará organizações nas comunidades locais a expandirem seu alcance e impacto.”, adiciona a executiva.

As organizações beneficiadas foram selecionadas pelos programas que realizam, ampliando o acesso a recursos educacionais e ao esporte em comunidades locais. Coletivamente, seu trabalho alcança dezenas de milhares de crianças, incluindo locais onde menos de 15% concluem o ensino médio e mais de 60% vivem na pobreza. Ao apoiar programas comprovados que integram aprendizado, esporte e engajamento comunitário, o Fundo está ajudando a criar mais oportunidades para que crianças e suas comunidades construam futuros mais confiantes.

O Fundo tem como objetivo arrecadar US$ 100 milhões para oferecer acesso à educação de qualidade e ao esporte para crianças ao redor do mundo. O apoio à educação é um dos pilares da MetLife Foundation desde a sua criação, há quase 50 anos. Hoje, educação financeira, aprendizado em STEM e programas de mentoria também fazem parte das iniciativas da apoiadas pela Fundação para preparar jovens em todo o mundo para futuros mais promissores.

As inscrições já estão abertas para o próximo ciclo de concessão de recursos do Fundo de Educação FIFA Global Citizen. Organizações que oferecem acesso à educação e ao esporte para crianças ao redor do mundo são convidadas a se candidatar a recursos que variam de US$ 50.000 até US$ 250.000, por meio do site: globalcitizen.org/education-fund-apply.

Sobre a MetLife Foundation

Na MetLife Foundation, estamos comprometidos em impulsionar a mobilidade econômica inclusiva. Trabalhamos em parceria com organizações sem fins lucrativos e concedemos recursos alinhados a três áreas estratégicas de atuação — empoderamento econômico, saúde financeira e comunidades resilientes — além de engajar colaboradores voluntários da MetLife para ampliar o impacto. Criada em 1976 e damos continuidade à longa tradição da MetLife de atuação e engajamento com comunidades ao longo de 50 anos. Desde sua criação, a MetLife Foundation contribuiu com mais de US$ 1 bilhão para fortalecer comunidades onde a MetLife está presente. Para saber mais, visite www.metlife.org.

Sobre o Global Citizen

O Global Citizen é o maior movimento do mundo para erradicar a pobreza extrema. Impulsionado por uma comunidade global de cidadãos que levantam suas vozes e tomam ação, o movimento é amplificado por campanhas e eventos que reúnem líderes da música, entretenimento, políticas públicas, mídia, filantropia e setor privado.

Desde o início do movimento, mais de US$ 50 bilhões em compromissos anunciados nas plataformas do Global Citizen foram implementados, impactando 1,3 bilhão de vidas. Fundado na Austrália em 2008, o Global Citizen atua nos Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha, Espanha, Suíça, Brasil, Canadá, Austrália, África do Sul, Nigéria, Gana, Ruanda, Emirados Árabes Unidos e em toda a Ásia.

Participe do movimento em globalcitizen.org, baixe o aplicativo Global Citizen e siga o Global Citizen no TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, X e