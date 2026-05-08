MetLife é premiada por inovação em distribuição digital de seguros pelo segundo ano consecutivo

Reconhecimento destaca o papel da MetLife Xcelerator na expansão do seguro digital e no avanço do embedded insurance na América Latina – A MetLife conquistou, pelo segundo ano consecutivo, o Prêmio Segurador Brasil, na categoria “Tecnologiae Inovação”, um dos mais relevantes do setor. O reconhecimento destaca os avanços da companhia na transformação da distribuição de seguros, impulsionados pela atuação da MetLife Xcelerator, unidade estratégica dedicada ao desenvolvimento de soluções digitais e à expansão do modelo de embedded insurance na América Latina.

A premiação reconhece empresas que se destacam pelo impacto no mercado segurador, inovação e capacidade de adaptação às novas demandas dos consumidores. Representando a MetLife na cerimônia, realizada na terça-feira (6), esteve Ailton Vassoller, Diretor Comercial da companhia. “Receber este reconhecimento por mais um ano, mostra que estamos no caminho certo, proporcionando inovação e acesso das pessoas a soluções de seguros de forma digital e que fazem sentido para as pessoas. Continuaremos trabalhando com esse objetivo”, comenta Vassoller.

Transformação do setor e impacto

A MetLife Xcelerator tem como proposta integrar soluções de proteção financeira às experiências digitais do dia a dia, de forma simples, ágil e contextualizada. Por meio de parcerias com bancos digitais, plataformas de e-commerce, aplicativos e carteiras digitais, a iniciativa amplia o acesso ao seguro e o torna mais relevante para o consumidor no momento certo da jornada, ampliando assim oseu acesso e relevância.

Com mais de 10 milhões de apólices ativas na América Latina, sendo mais de 5 milhões no Brasil, a MetLife Xcelerator se consolidou como umadas principais frentes de crescimento da companhia na América Latina e principalmente no Brasil. O modelo, baseado na integração ágil de parceiros e desenvolvimento de soluções escaláveis e contextualizadas, vem permitindo a expansão consistente da distribuição digital de seguros e tem contribuído com a expansão deste mercado em inúmeros setores.

O Brasil desempenha um papel central nessa estratégia, atuando como um dos principais motores de inovação da MetLife na América Latina. A operação local tem liderado o desenvolvimento de boas práticas, modelos e soluções que vêm sendo disseminados para outros mercados da região, reforçando o papel do país na agenda de inovação da companhia.

“A MetLife Xcelerator representa uma nova forma de conectar proteção financeira à vida das pessoas, combinando tecnologia e parcerias estratégicas para tornar o seguro mais acessível e integrado à rotina dos clientes. Esse reconhecimento reforça nosso compromisso com a inovação e com a evolução do mercado segurador”, afirma Gustavo Romero, Vice-Presidente comercial da MetLife Xcelerator no Brasil.

Ao combinar tecnologia, dados e um modelo ágil de colaboração com parceiros, a MetLife fortalece sua presença em ecossistemas digitais e consolida sua posição como uma das protagonistas na evolução do setor de seguros na América Latina.

O Prêmio Segurador Brasil é considerado um dos principais reconhecimentos da indústria seguradora nacional, destacando empresas e iniciativasque se sobressaem por resultados, liderança de mercado, inovação e contribuição para o desenvolvimento do setor.

Sobre a MetLife

A MetLife, Inc. (NYSE: MET), por meio de suas subsidiárias e afiliadas (“MetLife”), é uma das principais empresas de serviços financeiros do mundo, oferecendo seguros, anuidades, benefícios para funcionários e gestão de ativos para ajudar seus clientes individuais e corporativos a navegar por um mundo em constante transformação. Fundada em 1868, a MetLife opera em mais de 40 mercados em todoo mundo e ocupa posições de liderança nos Estados Unidos, Japão, América Latina, Ásia, Europa e Oriente Médio. Para obter mais informações, acesse www.metlife.com.br.

Foto: Ailton Vassoller, Diretor do Canal Xcelerator da MetLife Brasil.