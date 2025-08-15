Marco Legal dos Seguros foi o tema central do 16º Seminário da ABGR

Pouco mais de 3 mil pessoas estiveram presentes em dois dias de intensos debates – Um público excepcional prestigiou a 16ª edição do Seminário de Gestão de Riscos e Seguros – Expo ABGR 2025, no WTC Events Center, em São Paulo, nos dias 12 e 13 de agosto. Risk managers e alguns dos maiores players e tomadores de decisão com expertise em gerenciamento de riscos e seguros marcaram presença no WTC Events Center, em São Paulo. Foram dois dias de intensos debates, conexões e oportunidades de negócios, com uma programação que se destacou pelo conteúdo técnico e troca de experiências, com o apoio da Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg).

“O gerenciamento de riscos nas organizações e o marco legal do mercado de seguros” foi o tema central do evento. O saldo foi extremamente positivo: pouco mais de 3 mil pessoas estiveram presentes. Na programação, 24 painéis temáticos abordaram temas fundamentais para o mercado, como o Marco Legal dos Seguros, riscos de créditos, cenário do seguro D&O, gestão de ESG, visão global de seguros e resseguros, governança e proteção de dados, entre outros. Houve proveitoso networking entre os players e os profissionais.

“Podemos afirmar com certeza que este é um dos maiores eventos que a ABGR já realizou. Temos como base a opinião do público e o feedback das companhias”, declarou o presidente da ABGR, Luiz Otavio Artilheiro. Segundo ele, parceiros da entidade e do mercado estiveram presentes, enviaram suas equipes para relacionamento, além de assistir às palestras. “Estou muito feliz com o resultado”, apontou Artilheiro.

Algumas das maiores autoridades do setor participaram do evento, sendo protagonistas dos painéis, como é o caso do superintendente da Susep, Alessandro Octaviani. “A ABGR sempre foi uma entidade que fomenta o debate para elevar a cultura do mercado, da capacidade de boa seleção e colocação do risco”, ressaltou.

Outra autoridade presente, Ernesto Tzirulnik, doutor em Direito pela USP-SP, presidente do IBDS e coautor do anteprojeto da Lei 15.040/2024, reafirmou: “Os temas abordados pela ABGR são cruciais. Este aqui, sobre o Marco Legal dos Seguros, traz a análise das necessidades dos gerentes de risco em relação às suas empresas, que se traduzem em contratos de seguro”, comentou.

Tema como o Marco Legal dos Seguros chamou a atenção dos congressistas. “Considero de extrema relevância a ABGR promover essa discussão, sobretudo por sua pertinência temporal. “Com a entrada em vigor da lei em dezembro, torna-se premente a preparação para as mudanças que ela trará. Essa legislação impactará significativamente o processo de contratação, regulação e relacionamento entre segurados, seguradoras e resseguradoras”, argumentou o presidente da Confederação Nacional das Seguradoras, Dyogo Oliveira.

Sobre a ABGR

Criada em 1983, a ABGR é uma sociedade sem fins lucrativos que tem por objetivo reunir empresas e profissionais interessados em promover o desenvolvimento, aprimoramento e a divulgação da Gerência de Riscos no Brasil. São empresas associadas de diferentes segmentos de indústrias entre potenciais consumidoras de seguros e players do mercado de seguros nacionais e internacionais instalados no Brasil.

Foto: Ernesto Tzirulnik e Felipe Costa da Silveira Nascimento, vice-presidente da FenSeg

