MAG Seguros é destaque no Prêmio Seg News 2025

A MAG Seguros foi uma das grandes homenageadas do Prêmio Seg News 2025 – Destaques do Setor de Seguros & Tecnologia, realizado na última sexta, 30 de maio, no Auditório do Instituto de Engenharia de São Paulo. A companhia foi reconhecida na categoria Destaque Nacional em Seguros de Pessoas (Vida e Previdência), consolidando sua excelência no setor.

Representando a MAG Seguros no evento, estiveram presentes Gilvan Ferreira de Lima Jr., Superintendente de Negócios, e Coriolano Teixeira de Oliveira, Gerente de Contas. No palco, Gilvan recebeu o prêmio e destacou sua importância para a companhia “Este reconhecimento é motivo de grande orgulho para todos nós da MAG Seguros. Em um ano que celebramos 190 anos de história ininterrupta, a homenagem representa nosso compromisso com o desenvolvimento do mercado segurador e com a proteção e o bem-estar das famílias brasileiras.”

Com 20 anos de história, a Agência Seg News é uma das principais referências em mídia especializada no setor de seguros, promovendo, por meio de sua atuação e do CCP SegNews, ações que fomentam a profissionalização e o intercâmbio entre os diversos agentes do mercado.

Sobre o Grupo MAG

Com 190 anos de operação ininterrupta no mercado brasileiro, o Grupo MAG atua nas frentes de seguros, investimentos, ativos imobiliários, finanças, fundos de pensão, gestão previdenciária e renda variável, além do Instituto de Longevidade MAG. A companhia tem como propósito oferecer soluções de proteção individual nos diversos momentos de vida de todos os brasileiros, buscando atender às necessidades de segurança financeira de nossos clientes e estar ao seu lado como uma referência de confiança e solidez, com produtos completos e flexíveis. É uma das três empresas mais longevas do Brasil e eleita a terceira melhor empresa para se trabalhar no Rio de Janeiro (Great Place to Work 2024). No Prêmio de Inovação do Valor Econômico de 2024, a companhia esteve presente entre as 150 empresas mais inovadoras do país.(Fonte: Assessoria de Imprensa)