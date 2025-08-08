MAG Seguros anuncia vencedores da Acelera 2025

A MAG Seguros, empresa com 190 anos de atuação ininterrupta no segmento de vida e previdência, realizou a premiação dos melhores especialistas em proteção financeira da Acelera 2025. O reconhecimento reforça o compromisso com a alta performance e foi destinado aos destaques no primeiro semestre do ano.

A solenidade aconteceu no evento Integra Comercial – que tem por objetivo o desenvolvimento e troca de aprendizados entre lideranças -. A iniciativa premiou 18 campeões em 16 categorias. A entrega dos troféus foi realizada pelos executivos Márcio Batistuti, diretor comercial da MAG Seguros, e Leonardo Lourenço, diretor estatutário de Marketing, Comercial, Tecnologia e Operações do Grupo MAG.

Os destaques foram contemplados com uma viagem, com direito a um acompanhante, para o Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Além disso, os vencedores ficarão hospedados no Hotel Spa do Vinho, que oferece uma experiência que combina alta gastronomia com uma das maiores coleções de vinhos do país, em um ambiente cinco estrelas.

“A premiação para nós, aqui na MAG, é sempre um momento de emoção e orgulho, porque é nela que destacamos a persistência e o compromisso dos nossos especialistas em proteção financeira em levar segurança às famílias brasileiras. Esse é o principal objetivo das nossas campanhas: incentivar e valorizar os corretores que seguem engajados com a nossa visão como empresa”, comenta Batistuti.

As campanhas de venda como Acelera, Arrebenta e a Galo de Ouro 2025, principal premiação do mercado segurador, fazem parte do programa de incentivos, MAG 365, que possui ofertas de benefícios e possibilidades de reconhecimento aos especialistas em proteção financeira.

Campeões da edição:

Mirella Moura; Luiz Ceglia; Coriolano De Oliveira; Regis Schonrock; Thaysa Bormio; Gislaine Gondim; Lariana Silveira; Pedro Paulo Jube; Milton Sperini; Luciana Machado; Mônica Aguiar; Prado De Moura Shield Corretora; Rodrigo Venâncio; Rafael Andrade; Fernanda Vieira; Stoa; Ana Brez e Luiz Netto.

Sobre a MAG Seguros

A MAG Seguros é a seguradora especializada em vida e previdência do Grupo Mongeral Aegon com 190 anos de atuação ininterrupta no Brasil. Tem como propósito oferecer soluções de proteção individual nos diversos momentos de vida de todos os brasileiros, buscando atender às necessidades de segurança financeira de nossos clientes e estar ao seu lado como uma referência de confiança e solidez, com produtos completos e flexíveis. Com mais de 6,8 milhões de vidas seguradas, possui também um capital segurado superior a R$950 bilhões. A MAG Seguros está presente em 38 unidades pelo Brasil, contando com mais de 1,5 mil colaboradores, cerca de 800 parceiros de negócios e mais de 6,6 mil corretores parceiros.

É uma das três empresas mais longevas do Brasil e eleita a melhor empresa para se trabalhar no Rio de Janeiro (Great Place to Work 2025). No Prêmio de Inovação do Valor Econômico de 2024, a companhia esteve presente entre as 150 empresas mais inovadoras do país. O Grupo Mongeral Aegon possui atuação nas frentes de seguros, investimentos, ativos imobiliários, finanças, fundos de pensão, gestão previdenciária e renda variável, além do Instituto de Longevidade MAG.o de Longevidade MAG.