Loja Van Moreira Discos e Livros está distribuindo publicações de seguros

A plataforma de vendas, que além de cd´s, dvd´s e discos de vinil raros, está oferecendo publicações sobre música e seguros. Estão disponíveis para compra os livros DICIONÁRIO TRILÍNGUE DE SEGUROS (PORT-INGLÊS-ESPANHOL)e o livro
DESENVOLVIMENTO E IMPORTÂNCIA DO SEGURO GARANTIA NO BRASIL. Também temos alguns exemplares do livro SINISTROS DE PROPERTY – DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES.

DESENVOLVIMENTO E IMPORTÂNCIA DO SEGURO GARANTIA NO BRASIL
COM ARTIGOS DE 24 COAUTORES ESPECIALISTAS!
Preço do livro: R$ 165,00
Publicação Impressa
Conteúdo: 404 Páginas

Compre aqui:

https://vanmoreiradiscoselivros.lojavirtualnuvem.com.br/produtos/livro-desenvolvimento-e-importancia-do-seguro-garantia-no-brasil/

DICIONÁRIO TRILÍNGUE DE SEGUROS (PORT-INGLÊS-ESPANHOL)
Preço do livro: 110,00
Publicação Impressa
Conteúdo: 243 Páginas

Compre aqui:

https://vanmoreiradiscoselivros.lojavirtualnuvem.com.br/produtos/dicionarioglossario-de-seguros-seg-news-portuguesinglesespanhol/

SINISTROS DE PROPERTY – DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES
Preço do livro: R$ 135,00
Publicação Impressa
Conteúdo: 224 Páginas

Compre aqui:

https://vanmoreiradiscoselivros.lojavirtualnuvem.com.br/produtos/sinistros-de-property-danos-materiais-e-lucros-cessantes/

COMBO – 02 LIVROS
DESENVOLVIMENTO E IMPORTÂNCIA DO SEGURO GARANTIA NO BRASIL
DICIONÁRIO TRILÍNGUE DE SEGUROS (PORT-INGLÊS-ESPANHOL)
Preço: R$ 230,00

Compre aqui:

https://vanmoreiradiscoselivros.lojavirtualnuvem.com.br/produtos/combo-garantia-dicionario-trilingue-de-seguros-port-ingles-espanhol/

