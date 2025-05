Alexandre Gomes estará conduzindo a cerimônia de entrega do Prêmio Seg News pelo segundo ano consecutivo como Mestre de Cerimônia. O evento será realizado no próximo dia 30 de maio no auditório do Instituto de Engenharia (SP) e contará com a participação de empresas de destaque e personalidades do mercado. O evento também celebrará a trajetória de 20 anos da Agência Seg News e do Centro de Capacitação Profissional Seg News!