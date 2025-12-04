Livro sobre Direito do Seguro no Brasil será lançado no primeiro semestre de 2026!

Nova publicação da EnterBooks Edições reunirá os principais escritórios de advocacias especializados em seguros do País – A EnterBooks Edições (Editora da Agência Seg News) está empenhada para lançar um livro histórico: “DIREITO DO SEGURO NO BRASIL – Escritórios, Personalidades & Marcas em Destaque”. Essa é mais uma publicação que faz parte do “Projeto Seguros entre Linhas” e reunirá cerca de 30 escritórios com a divulgação sobre suas histórias, especializações, cases, organização societária entre outros detalhes importantes.

Informações sobre como participar:

Ivanildo J. M.Sousa – CEO e Editor da Agência Seg News

E-mail: ivanildo@agenciasegnews.com.br

WhatsApp – 11 934157357