Lançamento do livro “Desenvolvimento e Importância do Seguro Garantia no Brasil” será na próxima 4a feira!

A Enter Books Edições realizará um Coquetel de Lançamento e Noite de Autógrafos do Livro: Desenvolvimento e Importância do Seguro Garantia no Brasil.

Uma obra com a participação de 24 Coautores através de artigos sobre temas relevantes relacionados ao Seguro Garantia.

Lançamento e Noite de Autógrafos do Livro “Desenvolvimento e Importância do Seguro Garantia no Brasil”

Datas: 29 de Outubro

Hora: 19h00 às 22h00

Local: Buffet Red Pepper Eventos (Instituto de Engenharia – Av. Dr. Dante Pazzanese, 120 – Vila Mariana, São Paulo – SP, 04012-180)

