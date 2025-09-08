Klimber é reconhecida como “Insurtech do Ano” no AIP Awards durante o EILA 2025

Este novo reconhecimento posiciona a empresa como referência em inovação e transformação digital no setor de seguros da América Latina – A Klimber, insurtech líder no desenvolvimento de ecossistemas digitais para distribuição de seguros na América Latina, foi reconhecida como “Insurtech do Ano” na cerimônia do AIP Awards, realizada no âmbito do EILA 2025, um dos fóruns mais influentes do setor de seguros da região.

O AIP Awards é apresentado pela Aliança Pan-Americana de Insurtechs (AIP) e reconhece as conquistas das empresas mais inovadoras e impactantes do setor de seguros da América Latina. Os prêmios destacam a inovação de insurtechs, seguradoras e empresas de serviços, e impulsionam o crescimento e a visibilidade do ecossistema de seguros na região.

O reconhecimento concedido à Klimber foi recebido por Mauricio Zanatta, CEO da Argentina, que destacou o valor estratégico desta conquista para a empresa e para o setor insurtech pan-regional.

Reconhecimento de Compromisso e Inovação

“Este prêmio é, acima de tudo, o reconhecimento dos esforços de uma equipe que ousa, todos os dias, transformar a maneira como milhões de pessoas acessam e gerenciam seus seguros. Na Klimber, acreditamos na inovação como impulsionadora de inclusão e confiança, e na tecnologia como uma ponte para alcançar novos mercados e fortalecer ecossistemas digitais aliados”, disse Mauricio Zanatta após a cerimônia de premiação.

Desde a sua criação, a Klimber tem se comprometido com a automação avançada, a simplicidade operacional e a experiência do usuário, tornando a proteção acessível, ágil e personalizada para clientes e parceiros estratégicos na Argentina, Brasil, Chile, Uruguai, Colômbia e México.

Liderança Regional com Impacto Real

Nos últimos anos, a Klimber tem sido reconhecida internacionalmente por oferecer uma plataforma versátil baseada no modelo de Agente Geral de Gestão (MGA), permitindo que seguradoras e empresas de diversos setores digitalizem de forma abrangente a distribuição e a gestão de seus produtos. Com mais de 9 milhões de segurados e mais de 154 milhões de apólices emitidas, a empresa se consolidou como uma das principais impulsionadoras da modernização do setor na América Latina.

Sobre a Klimber

A Klimber é a empresa líder em insurtech no desenvolvimento e expansão de ecossistemas digitais para distribuição de seguros na América Latina. Por meio de sua plataforma proprietária e alianças estratégicas, permite que seguradoras e diversos parceiros integrem serviços de proteção ágeis, acessíveis e escaláveis, proporcionando uma experiência superior ao cliente e promovendo maior impacto social na região.