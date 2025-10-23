Junto Seguros participa do Conlicitantes 2025 e destaca papel do Seguro Garantia nas contratações públicas

A seguradora leva ao público soluções que fortalecem a relação entre empresas e governo, com foco no uso prático do Seguro Garantia em licitações – A Junto Seguros marca presença no Conlicitantes 2025, o maior evento de licitação e compras públicas do país, que será realizado de 22 a 24 de outubro no Centro de Convenções Rebouças, em São Paulo. A seguradora leva ao público conhecimento prático sobre o uso do Seguro Garantia nas contratações públicas e apresenta soluções que fortalecem a eficiência e a previsibilidade nas relações entre empresas e governo.

No dia 23, quinta-feira, a empresa promove a palestra “Seguro Garantia na prática: como licitantes podem usar com eficiência”, conduzida por Anderson Almeida, head de Novos Negócios da Junto Seguros. A apresentação abordará o papel estratégico do produto nas licitações e como ele pode ser aplicado de forma acessível e ágil, sem comprometer o capital de giro das empresas. A seguradora também contará com um estande dedicado ao relacionamento e à troca de conhecimento, no qual especialistas estarão disponíveis para tirar dúvidas e apresentar as principais soluções.

“O Seguro Garantia é um instrumento essencial para a previsibilidade e segurança das contratações. Nosso papel é mostrar, na prática, que o produto é acessível a empresas de todos os portes e pode ser um diferencial competitivo nas licitações”, afirma Almeida.

Com um portfólio robusto em seguro garantia e processos simplificados, a companhia obteve resultados expressivos. Entre 2023 e 2025, a Junto Seguros emitiu quase 1 milhão de apólices, garantindo contratos dos mais variados tamanhos, demonstrando o alcance do produto entre pequenas e médias empresas. Atualmente, 85% das coberturas da Junto Seguros estão ligadas a contratações públicas, com destaque para as modalidades Licitante e Prestador de Serviços.

O Seguro Garantia tem se consolidado como a alternativa mais eficiente entre as modalidades de caução exigidas em licitações. Com custo médio inferior, emissão rápida e sem impacto nas linhas de crédito das empresas, a solução oferece vantagens relevantes frente às outras opções previstas na Lei das Licitações, n.º 14.133, como à fiança bancária e ao depósito em dinheiro, que demandam imobilização de capital e prazos mais longos. A agilidade e a previsibilidade do modelo contribuem diretamente para a execução segura de contratos e a manutenção do fluxo financeiro das empresas.

A participação no Conlicitantes reflete o compromisso da Junto Seguros em educar o mercado, fortalecer relacionamentos e gerar oportunidades de negócio. Ao aproximar-se de licitantes e tomadores, a companhia reafirma seu propósito de garantir os negócios que movem o país, oferecendo soluções que unem tecnologia, segurança e simplicidade para quem atua no setor público.

Com mais de 30 anos de experiência, a Junto Seguros se consolida como referência em soluções de garantia para empresas de diversos tamanhos e segmentos. Especialista em Seguro Garantia e Fiança Locatícia, a Companhia já atendeu mais de 80 mil empresas e acumula mais de 1,8 milhão de apólices emitidas no período.

Pioneira no Brasil ao emitir a primeira apólice digital de Seguro Garantia, a Junto Seguros é reconhecida por sua governança corporativa alinhada aos mais elevados padrões de ética e transparência. Aliando sua atuação à valorização de pessoas e à inovação, recentemente, a seguradora alcançou a 10ª posição entre as 100 empresas Mais Inovadoras no Uso de TI, do IT Fórum, marcando o terceiro ano consecutivo na lista. No ano anterior, foi reconhecida entre as cinco líderes em inovação no setor de saúde e seguros pelo Prêmio Valor Inovação.

Comprometida com diversidade, inclusão e equidade de gênero, a empresa conquistou, pela sétima vez, o selo Great Place To Work® e integra o Ranking das Melhores Empresas para Trabalhar na categoria Instituições Financeiras Seguradoras, eleita a 3ª melhor seguradora para se trabalhar no Brasil em 2025.

Neste ano, a empresa celebra 30 anos de atuação em Seguro Garantia, reforçando o seu comprometimento contínuo de transformação e crescimento de diferentes setores empresariais, garantindo negócios que movem o país.

