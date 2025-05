Junto Seguros está entre as 10 empresas mais inovadoras do Brasil, segundo prêmio de tecnologia

Idealizado pelo IT Forum, a premiação as “As 100+ Inovadoras no Uso de TI” reconheceu ainda a Bradesco Seguros, Seguros Unimed e Porto – O setor de seguros vem se consolidando como um dos protagonistas da transformação digital no Brasil. Prova disso, é que a Junto Seguros foi uma das premiadas no “As 100+ Inovadoras no Uso de TI”, figurando entre as Top 10 do ranking. Organizado pelo IT Forum – principal ecossistema de tecnologia do país e unidade de negócios do Itaqui —, a premiação reconhece as iniciativas que combinam inteligência artificial, cloud computing, análise de dados e experiência do usuário, entre outras ferramentas para gerar mais eficiência, personalização, redução de custo e impacto social positivo nos negócios.

A Junto Seguros, décima colocada na lista, ganhou com o projeto Plataforma de Fiança Locatícia, solução que proporciona autonomia e performance para corretores por meio de um sistema intuitivo e também via API, que usa IA na aprovação automática de limites.

Outra empresa do setor rankeada na premiação é a Seguros Unimed, que ficou no 27º lugar pelo projeto: “A Nova Era da Subscrição e Prevenção de Fraudes no Seguro Saúde”. A empresa automatizou o processo de análise do dossiê documental na subscrição de novas propostas de Seguro Saúde, garantindo mais precisão e agilidade no processo.

A Porto (55º colocado) usou Big data/Analytics, cloud computing, cibersegurança e Blockchain para criar um “app” que centraliza as informações de manutenção de um veículo ao longo de sua vida útil. Já o Bradesco Seguros (81º), desenvolveu uma solução para proporcionar uma jornada digital ao cliente assim que ele entra em contato com a Central de Atendimento, gerando redução da carga de atendimento humano, custos operacionais e incentivando a jornada digital.

“O prêmio “As 100+ Inovadoras no Uso de TI” serve como um propulsor para que as empresas brasileiras invistam, cada vez mais, em inovação para impulsionar seus negócios e gerar impacto positivo na sociedade. A premiação valoriza a criatividade, a ousadia e a superação de desafios, e serve como exemplo para que outras também invistam em inovação”, afirma Déborah Oliveira, diretora de conteúdo do Itaqui.