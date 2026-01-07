Hospital Santa Catarina conquista “Selo Amigo da Pessoa com TEA” com programa da Alper Seguros

Gestão de Saúde e Bem Estar do hospital implementou os programas “TEA Apoia” e o “TEA Apoia Liderança”, voltados para a diversidade e o acolhimento de pessoas com espectro autista – A Alper Seguros, uma das maiores corretoras de seguros do país, celebra a conquista do prestigiado “Selo Amigo da Pessoa com TEA” pelo Hospital Santa Catarina, da Rede Santa Catarina. Lançado em setembro deste ano, o prêmio concedido pela Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo destaca as instituições, organizações e iniciativas que promovem acolhimento, respeito, inclusão e práticas estruturadas de suporte a pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A conquista é um reconhecimento direto do impacto da parceria entre Alper Seguros e Rede Santa Catarina, por meio do Hospital Santa Catarina, na cocriação de um ambiente de trabalho mais inclusivo por meio dos programas “TEA Apoia” e o “TEA Apoia Liderança”.

O “TEA Apoia” é um programa da Alper Seguros onde os colaboradores podem se inscrever para participar de rodas de conversa durante seis meses, sendo encontros voltados aos colaboradores e familiares. Nesses momentos, eles têm a oportunidade de tirar dúvidas, compartilhar experiências e desabafar em um espaço seguro e acolhedor. A iniciativa é especialmente relevante para pais e mães de crianças com Transtorno do Espectro Autista, que encontram no grupo um ambiente de apoio mútuo e troca de vivências.

Já o “TEA Apoia Liderança” surgiu da necessidade identificada pela própria rede de capacitar as lideranças sobre como lidar com colaboradores com Transtorno do Espectro Autista, garantindo que eles se sintam acolhidos e compreendidos no ambiente de trabalho. Com o apoio de uma psicóloga da Alper, os líderes participaram de encontros temáticos, rodas de conversa e apresentações com conteúdos voltados a elucidar como apoiar, comunicar e interagir de forma adequada com pessoas com TEA. A iniciativa também ofereceu acompanhamento contínuo e um espaço seguro de troca para líderes e colaboradores, fortalecendo uma cultura mais inclusiva e preparada.

No programa, as pessoas são acolhidas de forma individualizada, recebendo orientação qualificada sobre a rede credenciada da operadora, esclarecimentos sobre regras de coparticipação e, quando necessário, encaminhamento para a assistência social para avaliação de vulnerabilidade.

“O Selo Amigo da Pessoa com TEA é um reconhecimento do esforço conjunto para construir ambientes mais acolhedores e informados. Iniciativas como o ‘TEA Apoia’ mostram como a capacitação e o apoio contínuo podem fortalecer uma rede real de suporte dentro das empresas”, comenta Renata Corigliano, Coordenadora de Saúde e Qualidade de Vida da Rede Santa Catarina. “É sobre garantir que cada pessoa com TEA se sinta verdadeiramente acolhida”, acrescentou.

“Este reconhecimento oficial é fruto de boas práticas validadas pelo Estado e reforça que a inclusão não é uma ação pontual, mas sim um pilar de nossa cultura organizacional”, afirma Cláudio Tafla, superintendente de Gestão de Saúde e Risco da Alper Seguros. “Para a Alper, desenvolver e implementar programas efetivos como o ‘TEA Apoia’ é parte do nosso compromisso contínuo em construir um ambiente de apoio e pertencimento, estendendo nossa expertise para causas de impacto social relevante”, complementa Cláudio.

A cerimônia de premiação, que validou as iniciativas da Alper Seguros com a Rede Santa Catarina, ocorreu no último dia 02 de dezembro, no Centro TEA Paulista, na cidade de São Paulo. Com a finalização dos encontros do “TEA Apoia” em novembro, já existe a previsão de uma nova turma para o próximo ano, mantendo o formato virtual e online para garantir a acessibilidade e o alcance do programa.

