Grupo MAG completa 191 anos reforçando estratégia de inovação, solidez e evolução do portfólio

O Grupo MAG, especializado em vida e previdência, completa 191 anos de atuação ininterrupta no Brasil, consolidando-se como uma das três empresas mais longevas do país. Ao longo de quase dois séculos, a companhia construiu uma trajetória marcada pela solidez institucional, pela capacidade de adaptação às transformações do mercado e pelo compromisso com a proteção financeira das pessoas em diferentes fases da vida.

Entre os principais movimentos recentes está o lançamento da nova linha INVIDA, que amplia e reorganiza as soluções de seguros de vida da MAG. A reformulação trouxe maior flexibilidade, novas coberturas, com destaque para Doenças Graves, e produtos com valores mais acessíveis, reforçando o objetivo de democratizar o acesso à proteção financeira.

Nos últimos 12 meses, a empresa avançou de forma consistente em sua estratégia de modernização, com destaque para a atualização do portfólio de produtos, o fortalecimento da governança e o aumento do uso de tecnologia e inteligência artificial em seus processos. Essas iniciativas refletem a visão da companhia de combinar tradição e inovação para responder às novas demandas da sociedade e do mercado segurador.

Entre os marcos relevantes da companhia, destaca-se a inauguração da Matriz em São Paulo, concebida como um hub de negócios e relacionamento. No campo da tecnologia, o Grupo MAG intensificou o uso de dados, automação e inteligência artificial para aprimorar a jornada de clientes, corretores e parceiros, além de aumentar a eficiência operacional e apoiar decisões estratégicas. O movimento acompanha a visão de futuro da companhia, que aposta na inovação como pilar para crescimento sustentável e longevidade.

A companhia também reforçou seu quadro de governança e liderança com a entrada da neurocientista Carla Tieppo, que recebeu a missão de transformar conceitos neurocientíficos em conhecimento, experiências e iniciativas mais inovadoras para colaboradores, corretores, clientes e parceiros da empresa, reforçando o compromisso da companhia em colocar o capital humano no centro das estratégias.

Trazendo um olhar estratégico para 2026, o Grupo MAG anuncia uma nova estrutura, com a criação de uma vice-presidência para auxiliar o CEO e Chairman Helder Molina na coordenação dos diferentes braços da companhia, que reúne empresas como MAG Seguros, MAG Investimentos, MAG Fundos de Pensão, MAG Finanças e o Instituto de Longevidade MAG. A posição será ocupada pelo executivo Leonardo Lourenço, que soma 26 anos de atuação no setor, sendo 20 deles no Grupo MAG, com foco na ampliação e no crescimento da companhia. Ao longo de sua trajetória, Lourenço presenciou e protagonizou a transformação de uma seguradora de médio porte em um conglomerado robusto, com atuação ampla em soluções de proteção financeira para públicos diversos.

Por fim, o tradicional Galo de Ouro e Destaques de Venda, uma das mais longevas e reconhecidas iniciativas de valorização comercial da seguradora, também segue no centro da estratégia, agora em um novo formato. A premiação passa a integrar diferentes momentos ao longo do ano, incluindo cerimônia nacional, viagem de reconhecimento e roadshows regionais, reforçando o reconhecimento aos corretores e a valorização das bases locais, em linha com o espírito da chamada Nova Era MAG.

Ao completar 191 anos, o Grupo MAG lança a campanha “O Futuro é MAG” e inaugura uma nova era, reforçando seu compromisso com a evolução contínua, mantendo a solidez que marca sua história e investindo em inovação, governança, tecnologia e soluções que respondam aos desafios atuais e futuros do mercado de seguros e previdência no Brasil.

Sobre a MAG Seguros

A MAG Seguros é a seguradora especializada em vida e previdência do Grupo Mongeral Aegon com 191 anos de atuação ininterrupta no Brasil. Tem como propósito oferecer soluções de proteção individual nos diversos momentos de vida de todos os brasileiros, buscando atender às necessidades de segurança financeira de nossos clientes e estar ao seu lado como uma referência de confiança e solidez, com produtos completos e flexíveis. Com mais de 6,8 milhões de vidas seguradas, possui também um capital segurado superior a R$950 bilhões. A MAG Seguros está presente em 38 unidades pelo Brasil, contando com mais de 1,5 mil colaboradores, cerca de 800 parceiros de negócios e mais de 6,6 mil corretores parceiros.

É uma das três empresas mais longevas do Brasil e eleita a melhor empresa para se trabalhar no Rio de Janeiro (Great Place to Work 2025). No Prêmio de Inovação do Valor Econômico de 2024, a companhia esteve presente entre as 150 empresas mais inovadoras do país. O Grupo Mongeral Aegon possui atuação nas frentes de seguros, investimentos, ativos imobiliários, finanças, fundos de pensão, gestão previdenciária e renda variável, além do Instituto de Longevidade MAG.

Foto: O CEO e Chairman do Grupo MAG, Helder Molina, na Matriz de São Paulo