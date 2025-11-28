Grupo Fetra consolida liderança em seguros de transporte e pós-venda estratégico

O Grupo Fetra, que completa 24 anos em 2026, mantém o status de força motriz no segmento brasileiro de seguros de transporte. Sua atuação, integralmente dedicada a este nicho desde a fundação, permite que a assessoria seja um pilar técnico para uma rede superior a 3 mil corretores. Com isso, a empresa fortalece a logística e democratiza o acesso a soluções estratégicas neste mercado complexo.

A origem da assessoria está diretamente ligada às necessidades do corretor brasileiro. Pequenos e médios profissionais do mercado buscavam suporte em um ramo que exige profundo conhecimento técnico e constante atualização normativa. “Nosso DNA é o seguro de transporte de carga. Noventa por cento do nosso time está dedicado exclusivamente a esse produto”, explica a COO Ana Karine Gidi. A estrutura foi construída para dar ao corretor autonomia, segurança e poder competitivo

A CSO Paula Bruch reforça esse papel: “Somos a engrenagem que acelera os negócios. Nosso trabalho é destravar processos, oferecer agilidade e garantir que cada corretor tenha acesso às melhores condições, independentemente do seu tamanho.” Em duas décadas, o grupo se tornou um verdadeiro hub de inteligência técnica, permitindo que profissionais de todos os perfis atuem em igualdade com grandes brokers.

Complexidade técnica, novas exigências e a importância da especialização

O ramo de transporte passou, nos últimos anos, por mudanças significativas. Novas resoluções regulatórias, especialmente as ligadas ao RNTR-C, elevaram o nível de exigência e aumentaram a responsabilidade de transportadores e corretores.

As principais coberturas, que englobam itens obrigatórios e complementares, são estruturadas da seguinte forma: o RCTR-C (Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário de Carga) oferece proteção contra danos decorrentes de acidentes e incêndios; o RC-DC (Desaparecimento de Carga) cobre casos de roubo e subtração. Por fim, o RC-V (Responsabilidade Civil por Danos), que indeniza prejuízos causados pela mercadoria ou pelo veículo, é o destaque regulatório, tendo sido tornado obrigatório pela ANTT.

A procura pelo RC-V explodiu em poucos meses, refletindo o impacto das mudanças. “Saímos de três ou quatro apólices ao mês para mais de 120 em 30 dias. O movimento só cresce, e quem deixar para a última hora terá dificuldade — nem todas as seguradoras estão preparadas para a demanda”, alerta Ana Karine.

Pós-venda como diferencial

No seguro de transporte, a jornada não termina após a emissão. É no pós-venda que o corretor se consolida como especialista — e onde o Grupo Fetra se destaca. “Endossos, movimentações mensais, embarques esporádicos, conferência de documentos… se o corretor não é bem assistido, ele perde a apólice”, explica Ana Karine.

A rotina exige acompanhamento contínuo, suporte técnico e capacidade de reação rápida. Paula resume o desafio: “O corretor de transporte se consagra na hora do sinistro. É ali que o cliente percebe se está com o parceiro certo.”

Sinistros milionários

Os valores envolvidos demonstram por que a especialização é indispensável. Um sinistro médio no setor varia entre R$ 100 mil e R$ 150 mil, mas situações envolvendo cargas de alto valor podem ultrapassar R$ 6 milhões. Em determinadas operações — especialmente eletrônicos, medicamentos, defensivos agrícolas e combustíveis — as perdas financeiras podem comprometer a viabilidade da transportadora caso não haja cobertura adequada.

Cargas fracionadas, operações multimodais e trechos com alto índice de roubo reforçam a necessidade de consultoria técnica precisa. A Fetra auxilia o profissional na prevenção de erros na contratação, ajusta o risco ao perfil da operação e assegura que o transportador esteja devidamente protegido.

24 anos de parceria

Prestes a celebrar 24 anos, o Grupo Fetra completa sua trajetória mantendo o mesmo propósito do início: capacitar, proteger e fortalecer os profissionais do setor securitário. A assessoria chega a 2025 com crescimento acelerado, alto índice de fidelização e participação ativa na evolução do mercado.

“Especialização é o que garante segurança ao cliente, previsibilidade ao corretor e sustentabilidade ao setor”, reforça Paula.

O Grupo Fetra segue impulsionando conhecimento, integrando profissionais de todo o país e promovendo um modelo de assessoria que democratiza o acesso à informação técnica — sempre com foco em agilidade, confiança e compromisso.