Grupo Bradesco Seguros é destaque nos rankings GPTW Rio de Janeiro, Saúde e Barueri e região

O Grupo Bradesco Seguros foi reconhecido mais uma vez pela consultoria global Great Place to Work (GPTW), figurando em três importantes rankings que destacam empresas com os melhores ambientes corporativos do país. As premiações, realizadas entre os dias 22 de julho e 5 de agosto, reforçam o compromisso da companhia com o bem-estar, o desenvolvimento e a valorização de seus profissionais.

Nos rankings regionais, a companhia se manteve entre as melhores empresas para trabalhar, figurando pelo quinto ano consecutivo entre as premiadas no Rio de Janeiro, e pelo nono ano consecutivo em Barueri (SP). Já no ranking setorial de Saúde, o Grupo foi reconhecido pelo segundo ano seguido pela excelência em práticas voltadas à experiência dos funcionários.

Para Valdirene Soares Secato, Diretora de Recursos Humanos, Ouvidoria e Sustentabilidade do Grupo Bradesco Seguros, as conquistas refletem uma jornada coletiva: “Esses reconhecimentos traduzem nosso compromisso diário em construir um ambiente saudável, colaborativo e inspirador. Promovemos práticas que fortalecem nossa cultura, guiada pela centralidade nas pessoas, conexão entre áreas e consistência nas entregas – sempre com foco no crescimento sustentável.”

Ao ser novamente reconhecido pela GPTW, o Grupo Bradesco Seguros reafirma sua convicção de que o capital humano é o principal pilar da inovação e da excelência corporativa, fortalecendo vínculos internos e consolidando sua posição entre os empregadores mais admirados do setor.

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, tem atuação multilinha em âmbito nacional nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta, atuando com empresas que detém representatividade nos respectivos segmentos: Bradesco Seguros, Bradesco Saúde, Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização e Mediservice.

Foto: Valdirene Soares Secato, Diretora de Recursos Humanos, Ouvidoria e Sustentabilidade do Grupo Bradesco Seguros