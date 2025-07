Grupo Bradesco Seguros é destaque no Prêmio Smart Customer 2025

Seguradora foi eleita a Empresa Smart do ano e figurou entre as vencedoras em mais quatro categorias – O Grupo Bradesco Seguros foi premiado em cinco categorias do Prêmio Smart Customer 2025, que reconhece empresas e profissionais que transformam a jornada do cliente com inovação e excelência. Eleita a Empresa Smart 2025, a seguradora conquistou, ainda, três troféus de ouro e um de prata, com cases implementados pela companhia.

Na categoria Gestão da Experiência do Cliente, a companhia garantiu o primeiro lugar com o case “Vendas por Oportunidade Bradesco Seguros: Quando a experiência move os resultados”. Já na categoria Inteligência Artificial em CX, foi premiada com ouro pelo case “9BOX Bradesco Seguros: Inteligência artificial e dados online para alta performance e experiência do cliente”. O terceiro ouro veio em parceria com a empresa AeC na categoria Respeito ao Cliente (Terceirizada), com o case “Inovação no Atendimento ao Público com Transtorno do Espectro Autista”. A seguradora também conquistou a prata na categoria Customer Experience, com o case “Inovação na Experiência do Cliente – Atendimento de Excelência Aliado às Novas Tecnologias”.

Para Alexandre Nogueira, Diretor de Marketing e Canais de Relacionamento do Grupo Bradesco Seguros, “mais do que prêmios, esses reconhecimentos simbolizam o impacto positivo que buscamos gerar na vida das pessoas e reforçam nosso compromisso contínuo com a excelência no atendimento. Colocar o cliente no centro da nossa estratégia é o que nos move a inovar com empatia, construindo relações duradouras e experiências que realmente fazem a diferença.”

“O Prêmio Smart Customer é um dos maiores eventos de Customer Experience (CX) da América Latina, reunindo líderes, profissionais e empresas. É uma excelente oportunidade para nos conectarmos com tomadores de decisão e destacar soluções cada vez mais humanas, inteligentes e inclusivas, para atender um mercado em constante transformação”, destaca Alexandre Arias, Diretor de Tecnologia do grupo segurador.

Saiba mais sobre os cases premiados:

Vendas por oportunidade Bradesco Seguros: Quando a experiência move os resultados:o projeto reposicionou a central de atendimento do Grupo Bradesco Seguros como um canal de experiência e geração de soluções personalizadas, transformando interações rotineiras em momentos de escuta qualificada e oferta consultiva. Com foco na fidelização e no crescimento da carteira, a iniciativa utiliza o modelo BRAD Selling — inspirado no SPIN Selling e adaptado ao mercado segurador — para promover atendimentos mais empáticos e relevantes, quando a oferta é apresentada como solução a uma necessidade real do cliente.

9BOX Bradesco Seguros: Inteligência artificial e dados online para alta performance e experiência do cliente: solução de inteligência operacional que transformou a gestão de desempenho e comportamento na central de atendimento. Inspirado na matriz Nine Box Grid, o sistema foi adaptado ao contexto de relacionamento com o cliente. Com tecnologia robusta, integra IA, machine learning e big data para gerar insights em tempo real a partir de oito indicadores-chave. A plataforma facilita decisões ágeis, promove desenvolvimento individual e coletivo, e posiciona a central de atendimento como um ativo estratégico da companhia.

Inovação no Atendimento ao Público com Transtorno do Espectro Autista:a parceria entre o Grupo Bradesco Seguros e AeC para criar uma célula de atendimento especializada ao público TEA (Transtorno do Espectro Autista). O atendimento personalizado e humanizado, alinhado às necessidades emocionais e operacionais dos segurados com TEA e suas famílias, resultou em melhoria na experiência do cliente e nos indicadores operacionais.

Inovação na Experiência do Cliente – Atendimento de Excelência Aliado às Novas Tecnologias:o projeto implementou uma solução moderna de CRM (Gestão de Relacionamento com o Cliente), desenvolvida sob medida para unificar e otimizar fluxos e automatizar tarefas, promovendo um atendimento mais ágil, humanizado e centrado no cliente. A ferramenta integra sistemas legados, redes sociais e plataformas externas, oferecendo uma visão 360º da jornada do cliente e acesso centralizado a dados, o que fortalece a análise estratégica e impulsiona decisões mais assertivas em toda a organização.

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, tem atuação multilinha em âmbito nacional nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta, atuando com empresas que detém representatividade nos respectivos segmentos: Bradesco Seguros, Bradesco Saúde, Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização e Mediservice.

Foto: Alexandre Nogueira, Diretor de Marketing do Grupo Bradesco Seguros