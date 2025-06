Grupo Bradesco Seguros é destaque no Marketing Best 2025 com “A Busca”

Campanha valoriza laços humanos e reforça o compromisso da marca com proximidade, inovação e cuidado – O Grupo Bradesco Seguros foi um dos vencedores do Marketing Best 2025 com a campanha “A Busca”, lançada em 2024. Criada pela AlmapBBDO, a campanha destaca a importância da amizade e da conexão humana, por meio da história sensível entre uma menina e um simpático ET em busca de novas experiências na Terra.

A peça reforça o posicionamento da companhia em valorizar relações genuínas, aliando tecnologia e emoção para simbolizar seu compromisso com a proximidade, a inovação e o cuidado com as pessoas. O case também evidencia o marketing como uma ferramenta estratégica de conexão com os públicos e de promoção da cultura do seguro no Brasil.

“Temos muito orgulho de ‘A Busca’. A campanha traduz, com sensibilidade e impacto, nosso propósito de estar ao lado das pessoas em todos os momentos. Esse reconhecimento se soma às demais premiações e reafirma nosso compromisso com uma comunicação que inspira e gera valor para a sociedade”, afirma Ana Claudia Frighetto Gonzalez, superintendente sênior de Marketing do Grupo Bradesco Seguros.

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

