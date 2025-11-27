Fundo de Educação FIFA Global Citizen abre inscrições para concessão de subsídios a organizações comunitárias em todo o mundo

O Fundo de Educação FIFA Global Citizen, uma iniciativa que visa arrecadar US$ 100 milhões para oferecer acesso à educação de qualidade e ao esporte para crianças em todo o mundo, abriu seu período de inscrição para concessão de subsídios. Organizações sem fins lucrativos comprometidas em melhorar as oportunidades educacionais para crianças do ensino fundamental e médio (K-12) em todo o mundo, incluindo no Brasil, podem enviar suas candidaturas para financiamento até 31 de dezembro de 2025.

O Fundo de Educação FIFA Global Citizen tem como objetivo ampliar o acesso à educação de qualidade, à alfabetização e ao esporte, oferecendo subsídios para programas comunitários em mais de 200 localidades ao redor do mundo. Para iniciar os esforços rumo à meta de arrecadar US$ 100 milhões, a MetLife Foundation foi reconhecida como doadora fundadora após sua contribuição de US$ 9 milhões para o fundo. Além da MetLife Foundation, o Bank of America é o outro parceiro oficial do projeto.

“O acesso a recursos educacionais pode realmente transformar vidas. O Fundo de Educação FIFA Global Citizen aproveita tanto a linguagem universal do esporte quanto o impacto transformador da educação para oferecer às crianças um futuro mais confiante”, disse Denise Coelho, diretora de marketing e comunicação da MetLife Brasil.

As inscrições estão abertas até 31 de dezembro de 2025 para organizações comunitárias que trabalham para melhorar a qualidade e o acesso à educação e ao esporte para crianças. Aproximadamente 150 organizações, atendendo entre 500 e 10.000 jovens, receberão subsídios que variam de US$ 50.000 a US$ 250.000. A primeira rodada de beneficiários será anunciada no início de 2026.

Para saber mais sobre o Fundo de Educação FIFA Global Citizen e inscrever um projeto para subsídio, visite: https://glblctzn.me/metlife-edu-fund.

Foto: Denise Coelho, diretora de marketing e comunicação da MetLife Brasil.