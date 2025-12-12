Fórum sobre Riscos Declináveis abre calendário de eventos em 2026 e terá painel sobre Resseguro

O especialista Lazaro Sobrinho, CEO na UIB Brasil Re, apresentará o painel “Importância e papel do Resseguro na Subscrição de Riscos Declináveis”. O evento será realizado no dia 27 de Janeiro de 2026 – Das 14h30 ás 17h30 (Plataforma GoogleMeet)

Confira a programação e reserve a sua inscrição!

I Fórum EAD Seg News de Subscrição & Aceitação de Riscos Declináveis

Perfil atual dos processos e perspectivas de mercado…

Data: 27 de Janeiro de 2026 – Das 14h30 ás 17h30 (Plataforma GoogleMeet)

Inscrições:

Investimento: R$ 120,00

*R$ 100,00 a partir de 02 Inscrições

Reserve sua inscrição pelo WhatsApp: 11 934157357

Realização:

Centro de Capacitação Profissional Seg News

www.agenciasegnews.com.br

Programa:

Coordenação:

Ivanildo J. M. Sousa – CEO da Agência Seg News e Coordenador do Centro de Capacitação Profissional Seg News

I Painel (14h40 ás 15h30): A Nova Lei de Seguro X Aceitação ou Negativas de Riscos “Declináveis”

Palestrante: Alexandre Del Fiori, Assessor Técnico da Presidência do Sincor-SP

II Painel (15h30 ás 16h20): Importância e papel do Resseguro na Subscrição de Riscos Declináveis

Palestrante: Lazaro Sobrinho, CEO na UIB Brasil Re

III Painel (16h20 ás 17h30): Visão e Perspectivas do Segurador X Aceitação dos Seguros de Riscos Declináveis

Palestrante: Paulo Fernandes, Diretor P&C na Avla Seguros

*Com Certificado