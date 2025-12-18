Fabio Basilone lança livro que desafia o mercado de seguros a ir além da tecnologia

“Copiar e colar não é inovação” revela por que Freud explica melhor a resistência aos seguros do que planilhas e dados – Após quase cinco anos desenvolvendo produtos de seguros digitais em um dos maiores bancos digitais do mundo, Fabio Basilone traz à tona uma provocação para o mercado segurador: digitalizar processos não é o mesmo que transformar o setor. Em seu novo livro “Copiar e colar não é inovação: a verdadeira Transformação Digital no mercado de seguros”, o autor desafia seguradoras, corretores e insurtechs a olharem além da tecnologia e enxergarem o verdadeiro obstáculo: o comportamento humano.

Logo nas primeiras páginas, Basilone provoca: “Ninguém acorda de manhã animado para falar sobre seguros”. E é justamente essa aversão, não por falta de informação, mas por uma resistência psicológica profunda, que o autor disseca ao longo da obra.

Longe de ser um manual técnico repleto de gráficos e jargões do setor, o livro mergulha em conceitos de psicanálise, sociologia e filosofia. Basilone recorre a Freud para explicar por que evitamos pensar em nossa própria vulnerabilidade, a Sartre para mostrar como fugimos da responsabilidade de escolher, e a Ulrich Beck para revelar como a modernidade nos deu a falsa sensação de que já estamos protegidos.

“O maior obstáculo não é a falta de educação financeira ou produtos complicados. É psicológico. Comprar um seguro significa reconhecer que podemos morrer, adoecer ou perder tudo. E isso é desconfortável demais”, afirma Basilone.

Um dos pontos mais contundentes do livro é a crítica à chamada “transformação digital” que muitas empresas celebram. Para o autor, implementar chatbots, automatizar formulários ou digitalizar processos burocráticos não passa de “verniz moderno sobre um sistema velho”. “Transformação digital não é colocar um formulário online. É repensar completamente o produto, a comunicação e a experiência psicológica do cliente”, escreve.

O autor argumenta que, enquanto o mercado insistir em produtos de prateleira e APIs inflexíveis, o digital será apenas um canal mais rápido para entregar as mesmas soluções de sempre. “No universo digital, tudo é customizável. Mas, quando falamos de seguros, de repente tudo precisa caber em pacotes fechados e imutáveis”, destaca.

O poder do Embedded Insurance

Basilone dedica parte significativa da obra ao conceito de Embedded Insurance (Seguro Embutido), a integração de seguros em jornadas digitais que o cliente já está percorrendo. “Se o seguro aparece no momento certo, na linguagem certa, ele deixa de ser um peso e vira uma escolha óbvia”, explica.

O autor compartilha cases e metodologias testadas durante sua experiência em uma grande plataforma digital, onde produtos simples e bem posicionados alcançaram taxas de conversão significativamente superiores ao modelo tradicional.

Além da análise comportamental e das estratégias digitais, o livro traz um apelo ético importante. Basilone defende que o mercado precisa “resgatar a alma por trás dos números”, reconhecendo que a decisão de contratar um seguro envolve dimensões emocionais, afetivas e simbólicas.

“Um seguro não é um PDF com cláusulas. É uma promessa psíquica, um pacto silencioso. Se o produto não atende às necessidades reais do cliente, ele simplesmente não engaja e não compra”, ressalta.

Escrito com leveza e bom humor, “Copiar e colar não é inovação” é direcionado tanto para profissionais do mercado de seguros, quanto para executivos de empresas que desejam entender como integrar seguros digitais em suas plataformas.

“Se você trabalha no mercado de seguros, pode ser que algumas partes deste livro confirmem aquilo que você já sabe. Mas pode ser que algumas páginas o incomodem. Confesso que essa também é minha intenção”, avisa o autor no prefácio.

O livro já está disponível nas principais livrarias do Brasil. Para mais informações, acesse: https://editorasaberonline.com.br/produto/copiar-e-colar-nao-e-inovacao/.

Autor: Fabio Basilone Editora: Saber Online. Páginas: 233. Preço: R$46,20.

Sobre o autor

Fabio Basilone tem mais de 30 anos de experiência no mercado internacional de seguros e resseguros. Engenheiro elétrico por formação, trabalhou em um amplo espectro de seguros, desenvolvendo soluções para setores como tecnologia, infraestrutura, energia e saúde. Em 2019, liderou a digitalização do segmento de seguros no C6 Bank, estruturando uma metodologia de sucesso para produtos digitais. Atualmente, é sócio-fundador da Insure Visions.