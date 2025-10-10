Experiência Sancor: conexão, reconhecimento e propósito no agronegócio

Entre 30 de setembro e 3 de outubro, a Sancor Seguros promoveu mais uma edição da Experiência Sancor, um encontro exclusivo voltado aos corretores especializados no Ramo Agro. O evento, realizado no Resort La Regina, na Argentina, reuniu cerca de 20 parceiros em uma imersão marcada por aprendizado e troca de experiências, tendo a pescaria como pano de fundo.

A iniciativa busca o reconhecimento dos principais parceiros da companhia, com a ideia de aproximar os corretores da cultura Sancor e fortalecer vínculos comerciais e pessoais.

“Nosso objetivo foi proporcionar uma vivência única, onde corretores, cooperativas e representantes de empresas pudessem interagir em um ambiente leve, fora da rotina de trabalho, e ao mesmo tempo fortalecer as relações de confiança que sustentam o agronegócio. A pescaria foi o cenário ideal, um momento de conversa, risadas, aprendizados e novas amizades”, destacou Martin Pacheco, superintendente de Agronegócio da Sancor Seguros.

Durante os dias de convivência, os convidados compartilharam a emoção das capturas, refletiram sobre o papel do seguro agrícola no setor produtivo e reforçaram o compromisso da Sancor em oferecer soluções personalizadas, atendimento humano e suporte.

“Apostamos em um modelo de serviço diferenciado, que valoriza o contato direto. Nosso corretor sabe que pode contar com um gestor sempre disponível, não com uma resposta automática. Esse atendimento próximo é o que nos diferencia e fortalece nossas relações”, ressaltou Alexandre Keiji Taho, Coordenador Comercial Agro da Sancor Seguros.

A atividade foi cuidadosamente pensada para representar os valores da companhia. Inspirada em tradições orientais, a pescaria simboliza paciência, perseverança e conexão com a natureza — virtudes que também definem a atuação da seguradora no campo.

“Queríamos criar um momento que inspirasse isso nos nossos parceiros. Como disse um dos participantes ao final: ‘Rever amigos, criar novas amizades e fortalecer o networking. Que possamos levar para o trabalho e para a vida a leveza e a perseverança desses dias’. Essa frase resume perfeitamente o espírito da Experiência”, compartilhou Pacheco.

Reconhecida como a segunda maior seguradora em volume de hectares segurados da América Latina, atrás apenas do Banco do Brasil, a companhia carrega em sua origem o DNA cooperativista. Nascida no interior agrícola da Argentina e com sede brasileira no Paraná, conhece de perto os desafios e as necessidades do produtor rural.

A seguradora continua investindo em inovação, no relacionamento com seus clientes e na proximidade. “Falamos a mesma língua do campo. O seguro agrícola é um instrumento social que garante estabilidade produtiva, protege o crédito e mantém o produtor ativo mesmo diante das perdas climáticas. É por isso que seguimos ao lado dos nossos parceiros, construindo novos horizontes de crescimento e confiança”, reforçou Taho.