Em busca de um mundo mais sustentável, IBA realiza doação para a Associação Fernanda Bianchini

O Instituto Brasileiro de Atuária (IBA), engajado em ações de responsabilidade social, realizou uma doação para a Associação Fernanda Bianchini em São Paulo. O diretor de Saúde do IBA, Rafael Sobral e a atuária Mainara Cardoso, estiveram na sede da Associação no mês de agosto e entregaram uma contribuição do Instituto Internacional de Atuária (IAA), e aproveitou para conhecer de perto o trabalho desenvolvido pela entidade.

A Associação Fernanda Bianchini é exemplo de inclusão social, oferecendo aulas gratuitas de dança, teatro, canto e atendimentos terapêuticos a crianças, jovens e adultos com deficiências. Desde sua fundação, a instituição já transformou mais de 3.000 vidas através da arte, promovendo um poderoso movimento de inclusão social.

“As doações do IAA e do IBA visam fortalecer iniciativas como as da Associação Fernanda Bianchini, auxiliando na continuidade de seus programas e o atendimento de qualidade a seus alunos e familiares. A parceria reforça o compromisso de ambas as entidades com a promoção da dignidade humana e a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva”, concluiu Sobral.

Sobre o IBA – O Instituto Brasileiro de Atuária (IBA) é uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, com sede no Rio de Janeiro. Fundado em 1944, congrega os profissionais de Ciências Atuariais no Brasil e visa incentivar a pesquisa e o desenvolvimento da ciência e da tecnologia na área de Atuária. Atua como órgão representativo dos atuários brasileiros perante entidades governamentais e regulatórias, como a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), a Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e a Secretaria de Previdência Complementar (SPC) e representa o Brasil na International Actuarial Association (IAA). Incentiva a pesquisa, o desenvolvimento e o aperfeiçoamento da ciência atuarial por meio de comissões técnicas. Desde 2005, é responsável pela aplicação de exames de qualificação para novos atuários, um requisito do IAA para a obtenção do título de membro (MIBA).