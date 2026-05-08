CVG-SP promoverá mesa-redonda sobre seguro de vida para celebrar os seus 45 anos

Na palestra, seguida de almoço, executivos do mercado de seguro de pessoas discutirão os segredos do seguro de vida massificado. No dia 26 de maio, às 11h, no Hotel Renaissance, o CVG-SP promoverá um evento especial para marcar o seu aniversário de 45 anos, celebrado um dia antes. A “Mesa-Redonda com Executivos do Mercado de Seguros de Vida” contará com palestras de Bernardo Castello, presidente da Bradesco Vida e Previdência, Boris Ber, presidente do Sincor-SP, Marcos Kobayashi, diretor da Tokio Marine Seguradora, e Ricardo Iglesias Teixeira, presidente da Centauro Seguradora.

A mediação da mesa-redonda será realizada pelo presidente do CVG-SP, Anderson Mundim. Segundo ele, o evento terá como enfoque principal os segredos do seguro de vida massificado. “Será uma ótima oportunidade para discutir o seguro de vida com profissionais que atuam na área e também comemorar os 45 anos do CVG-SP, que segue firme em sua missão de disseminar o seguro de pessoas e promover a capacitação do mercado”, diz.

Serviço

Mesa Redonda com Executivos do Mercado de Seguros de Vida

Dia 26 de maio (terça-feira) – às 11h

Local: Renaissance Hotel – Alameda Santos, 2233 – Jardim Paulista, São Paulo (SP)

Inscrições: https://linktr.ee/cvgsp