CVG-RJ celebra o Dia do Corretor e destaca a evolução da percepção da sociedade sobre o seguro

Evolução é resultado direto da atuação dos corretores brasileiros – O Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro (CVG-RJ) se une às comemorações do Dia do Corretor de Seguros, homenageando os profissionais que, ao longo da história, vêm sendo protagonistas na transformação do mercado e na aproximação da sociedade com a proteção securitária.

“O corretor é a voz que leva a mensagem da proteção à sociedade, transformando conceitos em soluções que realmente fazem sentido para as famílias e empresas. Para o CVG-RJ e toda sua diretoria, é uma honra celebrar esta data e reforçar nosso compromisso com esses profissionais que são parte da essência do seguro de pessoas”, declara Sonia Marra, presidente do CVG-RJ.

O papel do corretor foi e continua sendo determinante para que o seguro deixasse de ser visto apenas como “seguro de vida” e passasse a ser compreendido como seguro de pessoas, um instrumento de amparo, proteção financeira, prevenção e bem-estar em todas as fases da vida. A mudança de percepção dos brasileiros é resultado direto da atuação de corretores que acreditam no valor do seu trabalho e no impacto social da sua atividade.

O CVG-RJ parabeniza todos os corretores pelo compromisso e pela dedicação em tornar o seguro cada vez mais acessível, humano e essencial na vida dos brasileiros.

Sobre o CVG-RJ

O Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro surgiu há 59 anos com o objetivo de estimular o crescimento dos Seguros de Pessoas no Brasil. Hoje, as empresas beneméritas colaboram para que o CVG-RJ desenvolva as suas atividades, entre seguradoras, corretoras, consultorias e assessorias de seguro. Ao todo, são mais de 2000 associados, que participam de sua programação. Em cursos de formação profissional, foram capacitados milhares de alunos, que hoje desempenham funções importantes nas empresas do mercado de seguros.

Foto: Sonia Marra, presidente do CVG-RJ

Crédito: Bona Lovinne Produções