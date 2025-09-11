CVG-RJ anuncia vencedores do ‘Oscar do Seguro’

Realizado no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, evento “Destaques do Ano” chega a 49ª edição e anuncia primeira mulher presidente na história do CVG-RJ – O Salão Golden Room, do Copacabana Palace, foi o palco da 49ª edição do tradicional prêmio “Destaques do Ano” de 2024/25, considerado o “Oscar do Seguro”. Organizada pelo Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro (CVG-RJ), a premiação foi entregue aos nomes que mais destacaram-se no setor. Durante o evento, foram apresentados os membros da nova diretoria e do conselho consultivo do CVG-RJ.

A nova presidente da entidade, Sonia Marra, a primeira mulher a ocupar o cargo em toda a história do CVG-RJ, exaltou o CVJ-RJ. “É com imensa honra e emoção que assumo a presidência do CVG-RJ. esta entidade, que há 59 anos contribui para o fortalecimento e a valorização do mercado de seguros de pessoas, me confia agora a responsabilidade de dar continuidade a uma trajetória marcada por conquistas, credibilidade e compromisso com a capacitação dos profissionais do setor”, discursou.

Homenagem — Edson Calheiros, que passou o “bastão” à Sonia Marra, recebeu uma placa comemorativa em agradecimento à gestão exitosa à frente do CVG-RJ, mantendo a missão de capacitar profissionais do setor e de levar a cultura do seguro a todas as famílias brasileiras. “Hoje encerro meu ciclo como presidente desta entidade pioneira e de referência nacional, com um sentimento profundo de gratidão. Foram dois anos de muitos desafios, mas também de grandes conquistas e aprendizados. Registro também o fato de pela primeira vez uma mulher assumir o comando do CVG-RJ. É um marco, representa renovação, diversidade e reconhecimento do talento, e do protagonismo feminino em nosso setor.”

Nova diretoria — Antes da apresentação da nova diretoria, o ex-presidente do Conselho Consultivo, Octávio Perissé, e o novo presidente, Ademir Marins, agradeceram a confiança e desejaram sucesso aos novos gestores. Além da presidente Sonia Marra, a nova diretoria do CVG-RJ (biênio 2025/2027) é composta por: Leila Nogueira (vice-presidente), Tatiana Antoniazzi (diretora social), Jacqueline Sorensen (diretora de ensino) e Leonardo Villela (diretor financeiro). O conselho consultivo contará com Ademir Marins (presidente) e Enio Miraglia (secretário). Conheça a diretoria completa: https://www.cvgrj.com.br/quem-somos.

Os premiados — Na sequência, foram anunciados os vencedores do “Oscar do Seguro” 2024/25 em cada uma das 12 categorias: Seguradora do Ano (Bradesco Vida Previdência); Homem de Seguro do Ano (José Adalberto Ferrara, Tokio Marine); Mulher de Seguro do Ano (Karine Brandão, Mapfre); Seguradora de Vida (SulAmérica); Seguradora/Operadora de Saúde (Porto Saúde); Seguradora de Capitalização (Icatu Seguros); Corretora de Seguros (Segplus); Assessoria de Seguros (Nova Fortaleza); Campanha de Marketing (Klini Saúde); Personalidade de Seguro; Abilio Riomayor (Bradesco Seguros); Funcionário(a) Interno (Mary Hellen Fernandes (BVIX Seguradora).

Personalidade do Ano – Ricardo Garrido, presidente do Sincor-RJ, declarou que “ver esse Copacabana Palace, que é um local icônico lotado pelo prestígio que o prêmio tem, pelo prestígio das pessoas e pela vontade de estarem juntas nessa homenagem. Estou na presidência do Sincor-RJ há apenas um ano e meio, mas temos trabalhado de forma incansável para trazer para o mercado de seguros essa contribuição. Estamos conseguindo promover o desenvolvimento do corretor e também do mercado de seguros e chegar mais próximo da sociedade, que é o nosso principal objetivo”, frisou.

Homem de Seguro do Ano – José Adalberto Ferrara, diretor-presidente da Tokio Marine, não pode comparecer para receber o Oscar. Coube ao diretor-executivo de produtos massificados da Tokio Marine, Marcelo Goldman, representá-lo. “É uma grande honra, uma grande alegria, estar representando o nosso presidente para receber o Oscar do Seguro. Ele tem feito um trabalho espetacular. A Tokio Marine saltou de uma posição intermediária para ser uma gigante no mercado. Tínhamos em produção R$ 1,6 bilhão em 2011 e estamos chegando em 2025 a R$ 14 bilhões. Isso ocorre graças à liderança do Ferrara e do trabalho da equipe”, declarou.

Mulher de Seguro do Ano- Karine Brandão, diretora-executiva comercial da Mapfre, não pode comparecer, mas enviou uma mensagem lida por Diego Bifoni que foi representá-la. “É com muita honra que recebo esse prêmio. Como mulher, carioca e profissional com quase 30 anos no setor, sinto o enorme orgulho de estar aqui, mesmo à distância. Desde os 17 anos, quando iniciei a caminhada na corretora de seguros do meu tio, acompanhei essa premiação com muita admiração. Sempre tive comigo o sonho de um dia subir nesse palco e receber esse prêmio. hoje, o sonho se concretiza. Por motivos pessoais, não posso estar com vocês fisicamente, mas o meu coração está. É o reconhecimento de uma jornada longa com propósito, dedicação e amor ao mercado de seguros”, pontuou.

Seguradora do Ano – A Bradesco Vida e Previdência foi representada pelo seu diretor-presidente Bernardo Castello. “O Oscar de Seguro é uma premiação bastante marcante no calendário do mercado segurador do Rio de Janeiro. Este evento promove uma união e um relacionamento mais próximos entre seguradoras e corretoras. É um evento importante e que, sem dúvida nenhuma, está marcado nas nossas histórias e nos nossos corações. Estou aqui com um sentimento de muita felicidade, muita honra, muito orgulho, não só meu, como dos cerca de 830 colaboradores da Bradesco Vida e Previdência, uma empresa que se desafia a cada dia a mudar, a evoluir, a inovar, pensando no cliente, pensando no corretor de seguros, para no final do dia levar cada vez mais proteção aos brasileiros. Muito obrigado!”

Sobre o CVG-RJ – O Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro surgiu há 59 anos com o objetivo de estimular o crescimento dos Seguros de Pessoas no Brasil. Hoje, as empresas beneméritas colaboram para que o CVG-RJ desenvolva as suas atividades, entre seguradoras, corretoras, consultorias e assessorias de seguro. Ao todo, são mais de 2.000 associados, que participam de sua programação. Em cursos de formação profissional, foram capacitados milhares de alunos, que hoje desempenham funções importantes nas empresas do mercado de seguros.

Foto: Diretoria do CVG-RJ e premiados da 49ª edição do “Oscar do Seguro”

Crédito: Bona Lovinne Produções