Creditas consolida atuação em seguros e lança Creditas Seguros

Nova marca irá substituir gradualmente Minuto Seguros, referência com mais de 800 mil apólices emitidas e mais de R$ 2,4 bilhões em prêmios – Creditas, a principal fintech de crédito com garantia da América Latina, anuncia a virada de marca da Minuto Seguros, que passa a operar como Creditas Seguros. O movimento consolida a integração iniciada em 2021, unindo a solidez e liderança da maior corretora digital independente do país à tecnologia, inteligência de dados e atendimento consultivo da Creditas, fortalecendo a estratégia de expansão no ecossistema de proteção.

A Creditas conta com mais de 500 mil clientes ativos, portfólio de R$6,7 bilhões e crescimento anual projetado de 25% para os próximos cinco anos. Embora a Minuto Seguros seja uma das marcas mais estabelecidas do setor, a Creditas Seguros já responde por cerca de 30% das novas originações da unidade.

Creditas Seguros nasce sobre uma base sólida de liderança e confiança, herdada da Minuto Seguros. Com mais de 800 mil apólices contratadas e um volume superior a R$2,4 bilhões em prêmios emitidos, mais de 1,2 milhão de carros foram segurados e sendo parceira das 16 principais seguradoras do Brasil. A qualidade do serviço e o foco no cliente se traduzem em um alto índice de satisfação, com 9 em cada 10 clientes renovando seus contratos.

O foco na experiência do cliente é a chave para o crescimento da operação, onde 37% da carteira de ramos elementares (outros seguros) já é composta por clientes que, após terem o seguro auto, decidem ampliar o relacionamento com a marca para outras modalidades. Com a utilização de IA na operação, Creditas Seguros reduziu o tempo de espera dos clientes de 52 para 2 minutos, registrou um TMA (tempo médio de atendimento) de 70 para 28 minutos, obtendo um ganho de 48% no tempo de atendimento.

Para Marina Leal, Head de Seguros da Creditas, não se trata apenas de um rebranding e sim, um marco estratégico para a empresa. “Aproveitamos a eficiência e o relacionamento de confiança que construímos na Minuto Seguros e os potencializamos com tecnologia proprietária e inteligência de dados da Creditas. Isso nos permite acelerar o cross-sell de forma mais inteligente, conectando os ativos casa, carro e salário a soluções de proteção. Essa sinergia não só aprimora a jornada do cliente, mas é o motor de crescimento que garantirá que o negócio de Seguros se torne um componente ainda mais relevante para nós”, explica.

A proposta de valor da nova marca se consolida na oferta de uma experiência digital simples, segura e eficiente, aliada a um portfólio robusto de seguradoras parceiras e múltiplas modalidades de cobertura. Todas as soluções de Seguro Auto, Residencial, Vida, Planos de Saúde e seguros para PMEs passam a ser oferecidas de forma unificada e facilitada aos consumidores.

Para marcar esse novo momento da companhia, Creditas anuncia o lançamento de uma campanha digital que convida o consumidor a “superar o velho jeito de fazer seguros”. O vídeo, que reforça a mensagem de que a Minuto Seguros agora é Creditas Seguros, destaca a proposta de valor da nova marca: oferecer um ecossistema completo, digital e simplificado de proteção. O conteúdo será veiculado a partir da próxima semana nas páginas oficiais da Creditas no Youtube, Instagram, LinkedIn e Facebook.

“Para apresentar essa nova marca ao mercado, unimos a expertise e história da Minuto Seguros com a credibilidade e inovação da Creditas, apresentando o conceito “cheguei agora, mas não nasci ontem”. Após essa primeira fase de comunicação da mudança de marca, vamos apresentar Creditas Seguros como um novo jeito de fazer seguros, provocando essa reflexão ao consumidor”, comenta Lucas Madeira, Head de Marketing da Creditas.

Sobre a Creditas Seguros

A Creditas Seguros é a maior corretora digital independente do Brasil, que oferece aos clientes uma experiência simples, segura e rápida, por meio de uma equipe de atendimento humano com diferenciais únicos no mercado e preparados para oferecer suporte. Adquirida em 2021 pela Creditas como Minuto Seguros, oferece a união da praticidade virtual com o comprometimento e o respeito do atendimento real e possui parceria com as principais seguradoras do País. Além do Seguro Auto, destacam-se o Seguro Residencial, o Seguro Viagem, Seguro de Vida, Plano de Saúde, o Seguro para Pequenas e Médias Empresas e outras soluções para empresas.

Foto: Marina Leal, Head de Seguros da Creditas