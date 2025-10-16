CQCS Insurtech & Inovação 2025 consolida liderança como o maior evento de inovação em seguros da América Latina

O evento reunirá executivos, corretores, insurtechs e lideranças do setor de seguros em uma imersão sobre tendências, diversidade e transformação digital. Entre os dias 11 e 12 de novembro, São Paulo (SP) será palco do maior evento de inovação em seguros da América Latina, o CQCS Insurtech & Inovação 2025. Sob o tema “O Novo Mercado de Seguros”, o encontro convida o setor a repensar caminhos, abraçar a transformação digital e ampliar a inclusão rumo a um futuro mais sustentável e inovador, a partir de uma intensa jornada de conteúdo e apresentação das soluções-chave do mercado.

O CQCS Insurtech & Inovação 2025 deve reunir 3 mil congressistas e aproximadamente 180 palestrantes, incluindo 35 CEOs e 37 lideranças femininas. O encontro terá ainda a presença de 12 keynote speakers, entre executivos e especialistas reconhecidos globalmente, como Robert Pick, Adrian Davis, Jing Liao, Dr. Tunde Salako, Martin Hinz, Panos Leledakis e Terry Buechner.

Para consolidar sua posição como o principal hub de inovação em seguros da América Latina, o evento está chegando a 90 marcas patrocinadoras e traz a tradicional ExpoInsurtech, que ultrapassou 70 expositores, além da Arena Demostage, espaço dedicado à apresentação de pitches de sucesso e à competição de corretores.

De acordo com Gustavo Doria Filho, fundador do CQCS e idealizador do evento, trata-se de um encontro que conecta seguradoras, corretores, mega brokers e plataformas ao universo tech para debater soluções, apresentar serviços e fechar negócios. “Nosso propósito é criar um espaço de fomento para que os participantes tenham não só mais conhecimento, mas também com novas possibilidades de negócios”, destaca.

A diversidade também está presente na equipe do evento, composta por pessoas com mais de 60 anos, trans, pessoas que usam cadeira de rodas e profissionais com síndrome de Down, reforçando o compromisso com inclusão e equidade.

Entre os destaques da programação estão os Painéis de Líderes, que reúnem CEOs e presidentes na plenária e em seis salas simultâneas para discutir as estratégias que estão moldando o mercado de seguros, e o Protagonismo Feminino 2.0, iniciativa que incentiva a presença de mais mulheres nos painéis, promovendo representatividade e liderança no setor.

Para o diretor executivo Pedro London, o CQCS Insurtech & Inovação 2025 é o grande ponto de encontro do mercado, onde se constrói, em conjunto, a visão de futuro do setor. “Este ano, ampliamos o número de salas e palestras, com a presença massiva dos principais líderes do mercado, focados em entregar o melhor para todos os presentes”, aponta.

Novidades desta edição

Em 2025, uma das grandes novidades é o lançamento do Presença Negra, um projeto autoral do CQCS Insurtech & Inovação criado para ampliar a visibilidade, o acesso e o protagonismo da comunidade negra no mercado de seguros. O evento traz ainda a Tech Village, um espaço apresentado pela GFT Technologies e dedicado à inovação, reunindo empresas de tecnologia, startups e soluções disruptivas para demonstrações ao vivo, networking qualificado e a criação de novas oportunidades de negócios.

O Prêmio Corretor Inovador, lançado no ano passado e aprimorado este ano com patrocínio da Allianz e da Porto, também é um destaque do evento. A premiação celebra o protagonismo das corretoras que impulsionam a transformação digital no mercado de seguros, destacando ideias que unem criatividade, tecnologia e resultados reais.

“O CQCS Insurtech & Inovação promoverá trocas e contribuições genuínas para o futuro do mercado de seguros, além de reafirmar seu potencial de conectar, fomentar a geração de negócios e incentivar a inovação no setor”, enfatiza a Head de Eventos Ana Paula Marmo.