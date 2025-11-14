Conselheiro do CVG-RJ é homenageado no CQCS Inovação 2025

Nesta edição do CQCS Inovação – 2025, o fundador do CQCS, Gustavo Doria Filho, realizou um momento especial de homenagens a grandes personalidades do mercado de seguros que contribuíram para o fortalecimento e o desenvolvimento do setor.

Entre os homenageados esteve o carioca Carlos Ivo Gonçalves, ex-presidente do CVG-RJ e atual conselheiro consultivo da entidade, em reconhecimento a sua trajetória no mercado de seguros.

“Recebi a homenagem do CQCS Inovação – 2025 das mãos do fundador do CQCS, Gustavo Doria Filho, e me senti extremamente gratificado pelo simbolismo do laureamento tendo como reconhecimento principal a grande contribuição ao mercado segurador e a representatividade negra em grande exponencial”, declarou emocionado Carlos Ivo Gonçalves.

Sobre o CVG-RJ – O Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro surgiu há 59 anos com o objetivo de estimular o crescimento dos Seguros de Pessoas no Brasil. Hoje, as empresas beneméritas colaboram para que o CVG-RJ desenvolva as suas atividades, entre seguradoras, corretoras, consultorias e assessorias de seguro. Ao todo, são mais de 2.000 associados, que participam de sua programação. Em cursos de formação profissional, foram capacitados milhares de alunos, que hoje desempenham funções importantes nas empresas do mercado de seguros.

Foto: O homenageado, Carlos Ivo Gonçalves, conselheiro consultivo do CVG-RJ (E); Gustavo Doria Filho (CQCS) e Sonia Marra, presidente do CVG-RJ

Foto: Divulgação CQCS