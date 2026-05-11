Circuito da Longevidade Bradesco Seguro transforma Copacabana em palco de saúde, bem-estar e qualidade de vida

Etapa carioca será realizada em maio e deve reunir milhares de participantes em um dos cartões-postais mais emblemáticos do país – A Cidade Maravilhosa recebe, no dia 31 de maio, o Circuito da Longevidade Bradesco Seguros. A iniciativa promove um dia de celebração à vida ativa e saudável, reunindo pessoas de todas as idades em corridas de 5 e 10 quilômetros. Informações sobre valores de kits e inscrições estão disponíveis pelo site: www.runningland.com.br/longevidade-bradesco-rio-de-janeiro-2026. Com largada no Posto 2, da mundialmente famosa praia de Copacabana, os participantes poderão desfrutar de um percurso à beira-mar, com vistas espetaculares do oceano e das montanhas.

No Rio de Janeiro, cidade que respira esporte ao ar livre e tem na orla um de seus maiores símbolos de qualidade de vida, o Circuito da Longevidade ganha um significado ainda mais especial. Realizar a prova em um dos cartões-postais mais icônicos do mundo reforça a conexão entre movimento, saúde e bem-estar em um cenário inspirador. Mais do que uma corrida, o evento dialoga com o estilo de vida carioca, que valoriza a prática esportiva, o contato com a natureza e a ocupação dos espaços públicos, fortalecendo a mensagem de que envelhecer com qualidade começa com escolhas ativas no presente.

“O Rio de Janeiro, com sua forte relação com o esporte e a vida ao ar livre, é um cenário naturalmente alinhado à proposta do Circuito. Estar presente na cidade reforça nosso compromisso em incentivar hábitos saudáveis e ampliar o acesso a iniciativas que promovam qualidade de vida”, afirma Ana Claudia Frighetto Gonzalez, Superintendente Sênior de Marketing do Grupo Bradesco Seguros.

Criado em 2007 pelo Grupo Bradesco Seguros, o Circuito da Longevidade integra um conjunto de ações voltadas à promoção do envelhecimento ativo e do bem-estar em todas as fases da vida. O tema faz parte da estratégia institucional da companhia, que atua para incentivar a cultura do cuidado e ampliar o acesso à informação e a iniciativas que apoiem escolhas mais saudáveis no cotidiano. Entre essas iniciativas, destacam-se o Indicador de Longevidade Pessoal (ILP), o Fórum da Longevidade, os Prêmios Longevidade e o portal Viva a Longevidade (vivaalongevidade.com.br), que reúne conteúdos e orientações para quem busca envelhecer com saúde e qualidade de vida.

Ao longo de 2026, o Circuito passa por sete cidades brasileiras: São Paulo (etapa realizada no dia 1º de março), Brasília (realizada em 26 de maio), Rio de Janeiro (RJ), Campinas (SP), Salvador (BA), Recife (PE) e Porto Alegre (RS), consolidando-se como uma das mais tradicionais iniciativas esportivas do país dedicada à promoção da longevidade e do bem-estar. A Norte Marketing Esportivo realizará todas as etapas do Circuito da Longevidade em 2026. A empresa tem foco em promover o bem-estar e a saúde por meio do esporte, sendo responsável por alguns dos principais eventos de corrida de rua do Brasil.

Serviço

Circuito da Longevidade Bradesco Seguros – Rio de Janeiro

Data: 31/05/2026

Local: Copacabana – Av. Atlântica, Posto 02

Distâncias: 5 km e 10 km

Horário da largada única: 7h

Valor do kit: consulte as opções disponíveis no site

Retirada do Kit: Dia 29 de maio das 10h às 20h, e no sábado, dia 30, das 10h às 18h, na Decathlon (Av. Ataulfo de Paiva, 391 – Loja A – Leblon, Rio de Janeiro – RJ)

Patrocinador: Bradesco Seguros

Organizador: Instituto Educare

Comercializadora: Norte Marketing Esportivo

Site oficial: https://www.runningland.com.br/longevidade-bradesco-rio-de-janeiro-2026.

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, tem atuação multilinha em âmbito nacional nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta, atuando com empresas que detém representatividade nos respectivos segmentos: Bradesco Seguros, Bradesco Saúde, Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização e Mediservice.

Foto: Ana Claudia Frighetto Gonzalez, Superintendente Sênior de Marketing do Grupo Bradesco Seguros.