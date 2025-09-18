Cerimônia de premiação da 4ª edição do PremiAR acontece no dia 25 de setembro

A Federação das Empresas de Transportes de Cargas do Estado de São Paulo (FETCESP) promoverá, no dia 25 de setembro, a 4ª edição do “PremiAR – Transportando um Mundo Verde”, um dos principais prêmios de sustentabilidade no Transporte Rodoviário de Cargas. O evento ocorrerá no Edifício Sebastião Ubson Carneiro Ribeiro, que abriga a sede da entidade.

A premiação é destinada às transportadoras que integram o Programa Despoluir, iniciativa do SEST SENAT (Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte) e gerido pela FETCESP, tendo como ação principal o serviço de avaliações veiculares ambientais às transportadoras, promovendo a redução da emissão de poluentes, a melhoria da qualidade do ar, além de economia de combustível. Na edição passada, a premiação recebeu 81 inscrições e reconheceu 46 empresas na categoria ouro.

Carlos Panzan, presidente da FETCESP e do Conselho Regional do SEST SENAT, afirma que a premiação é uma forma de reconhecimento público das empresas que investem em sustentabilidade. “O PremiAR reconhece publicamente empresas que, mesmo diante de desafios, seguem investindo em sustentabilidade. Iniciativas como esta são importantes para mostrar que é possível adotar práticas diferentes e mais eficazes no Transporte Rodoviário de Cargas”.

Nesta edição, 112 empresas se inscreveram, e 49 delas foram classificadas e receberão o prêmio de vencedoras. Para concorrer, as empresas devem realizar, durante o período de análise — que neste ano foram consideradas para apuração as aferições realizadas no 2º semestre de 2024 (julho a dezembro) e no 1º semestre de 2025 (janeiro a junho) —, aferição de no mínimo 80% da frota de veículos automotores do Ciclo Diesel, e aprovação mínima de 90% da frota aferida nos testes de opacidade realizados pelo Programa Despoluir, ambos no semestre.

Flávio Teixeira, engenheiro ambiental e coordenador do Programa DESPOLUIR, ressalta a importância da valorização das empresas comprometidas com a sustentabilidade. “Estamos muito felizes com o salto de inscrições deste ano em comparação com a edição anterior. Isso demonstra que as empresas estão cada vez mais preocupadas em contribuir com um setor mais verde e sustentável”, conclui.

Sobre a FETCESP

A Federação das Empresas de Transportes de Cargas do Estado de São Paulo foi fundada em 1989 com a finalidade de representar o Transporte Rodoviário de Cargas no Estado de São Paulo junto às autoridades em todos os níveis das administrações pública e privada federal e estadual. Por isso, atua como órgão técnico e consultivo no estudo de soluções de questões ligadas ao transporte.

A Federação mantém comissões de trabalho formadas por empresários e assessorias jurídica e técnica especializadas. Os grupos participam de discussões sobre infraestrutura dos transportes, privatização das rodovias, terminais de cargas, tributos nas empresas de transportes, política trabalhista, acidentes no trabalho, roubo e desvio de cargas, multimodalidade, poluição veicular, legislação de trânsito e transporte de produtos químicos (perigosos), entre outros temas.