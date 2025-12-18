Camila Maximo é a nova presidente da Sou Segura

Diretora Financeira da Sou Segura na gestão que se encerra agora, a atuária e consultora Camila Maximo foi definida, em AGE realizada no início de dezembro, como a nova presidente da Associação. “A minha trajetória na Sou Segura é muito ligada ao fortalecimento institucional da entidade e à ampliação do impacto de suas iniciativas. A indicação para ocupar a presidência, através da AGE, me enche de felicidade porque é um reconhecimento ao trabalho que eu venho desenvolvendo até agora. Tenho certeza que 2026 trará muitas conquistas e avanços para a Sou Segura e para os programas novos que serão lançados”, afirma Camila Maximo, que tem mais de 20 anos de experiência no mercado segurador, prestando consultoria em gestão de projetos e desenvolvimento de negócios para corretoras, seguradoras e resseguradoras.

Na Sou Segura, que atua em defesa da equidade de gênero no mundo corporativo, ela poderá aproveitar essa experiência profissional de duas décadas para garantir que a associação alcance resultados sustentáveis e inovadores. Sempre atuando em sintonia com a diretoria – que tem duas novas integrantes em relação à composição anterior, Valeria Chaves e Ana Carolina Mello – e com Liliana Caldeira, a quem elogia muito. “Ela fez um trabalho excelente como presidente da Sou Segura, deixando sua marca em nossas entregas. Ela é uma pessoa incrível e continuará com seu legado na Sou Segura”, pontua.

Camila Maximo está na Sou Segura desde o processo de transição do Clube das Luluzinhas, e o nascimento da AMMS (Associação das Mulheres do Mercado de Seguros). “Eu cheguei para contribuir quando a associação estava sendo montada. Fui uma das idealizadoras dessa estrutura que a Sou Segura tem hoje e dos programas implementados desde então. Trabalhei desde o início para a consolidação da associação como uma referência no debate sobre diversidade, inclusão e desenvolvimento das lideranças femininas no setor”, frisa a nova presidente da Sou Segura.

Por fim, ela ressalta que está em fase de transição harmoniosa e reorganização das posições internas. Em janeiro a formação definitiva da diretoria e o plano do próximo ano será divulgado. Mas, reforçamos aqui o compromisso da Sou Segura com a construção de um mercado de seguros mais diverso, inclusivo e alinhado às melhores práticas de governança e sustentabilidade. “O nosso desejo é aumentar muito o impacto dos programas que a Sou Segura tem no mercado de seguros”, conclui.