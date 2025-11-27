Bradesco Vida e Previdência conquista o 1º lugar entre seguradoras no Guia de Previdência FGV/Valor 2025

Premiação confirma o papel da companhia como referência em planejamento financeiro de longo prazo – A Bradesco Vida e Previdência conquistou o 1º lugar na categoria “Seguradoras” do Guia de Fundos de Previdência FGV/Valor 2025. O levantamento, realizado pelo jornal Valor Econômico em parceria com o Centro de Estudos em Finanças da Fundação Getulio Vargas (FGV EAESP), reconhece as instituições com melhor desempenho e consistência na gestão de fundos de previdência no país.

A pesquisa é referência no setor e analisa o desempenho das companhias com foco nos resultados de longo prazo. O estudo considera tanto a rentabilidade quanto a consistência das estratégias de investimento, premiando quem entrega bons resultados de forma sustentável ao longo do tempo.

“Ser reconhecida como a melhor seguradora em previdência privada é motivo de orgulho e reforça nossa missão de cuidar do futuro das pessoas. Trabalhamos para que cada cliente tenha a confiança de que está construindo, hoje, a base para uma vida mais tranquila e segura. Nosso compromisso é unir inovação, governança e excelência em gestão para transformar o planejamento financeiro em um instrumento de realização de sonhos”, afirma Estevão Scripilliti, diretor da Bradesco Vida e Previdência.

Com mais de quatro décadas de atuação, a Bradesco Vida e Previdência é líder na América Latina em previdência privada, com reserva técnica superior a R$ 365 bilhões e mais de 100 fundos de investimento desenvolvidos em conjunto com a Bradesco Asset Management e gestoras parceiras, oferecendo soluções para diferentes perfis.

Foto: Estevão Scripilliti, diretor da Bradesco Vida e Previdência.