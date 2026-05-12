Bradesco Seguros reforça relacionamento com corretores e estratégia no agronegócio durante a Agrishow 2026

A Bradesco Seguros marcou presença na Agrishow 2026, realizada em Ribeirão Preto (SP), entre os dias 27 de abril e 1º de maio, com uma agenda voltada ao relacionamento com o mercado e à troca de experiências com corretores que atuam no segmento agro. A participação no evento integrou uma agenda ativa, dentro do plano estratégico da Companhia que inclui a participação nas principais feiras do agronegócio do país, ampliando a proximidade com corretores e consumidores, fomentando oportunidades de negócios e apresentando investimentos no setor.

Com a presença de seu time de executivos, a Companhia promoveu encontros com corretores e profissionais do mercado local, reforçando sua atuação no segmento. O evento foi o primeiro com a participação do novo presidente da Bradesco Auto/RE, Rodrigo Bacellar. Além dele, participaram também Leonardo Freitas (Diretor Comercial), Luiz Carlos Gomes (Superintendente Sênior), Ricardo Luís Costa (Superintendente Regional) e Leonardo Duque (Gerente Sênior e Head de Agro) e Alex Lopes de Queiroz (Superintendente Sênior), este pela Bradesco Vida e Previdência.

A participação na Agrishow foi uma oportunidade para a companhia apresentar a evolução do Seguro para Equipamentos Agrícolas e destacar o potencial de expansão do seguro no campo. Outro ponto abordado foi a ampliação do portfólio, que já contempla mais de 350 tipos de equipamentos agrícolas, acompanhando a capitalização do setor e ampliando a proteção para diferentes perfis de produtores.

Rodrigo Bacellar explicou sobre o grande valor que o Road Show com corretores da região e parceiros locais representam. “Os encontros reforçam a importância do corretor como elo estratégico na distribuição de soluções e na compreensão das necessidades do produtor rural, especialmente em um cenário de transformação do agro, com maior profissionalização e crescente demanda por gestão de riscos”, afirma o executivo.

Nas ocasiões, a Bradesco Seguros compartilhou com os corretores iniciativas voltadas à inovação e pode ouvir dos corretores as demandas, necessidades e oportunidades do setor. “Estar próximo dos corretores que atuam no agro é fundamental para entendermos, na prática, as necessidades do campo e como podemos evoluir nossa atuação. A Agrishow nos proporciona esse contato direto, permitindo ouvir demandas, trocar experiências e identificar oportunidades para aprimorar nossos produtos e serviços”, afirma Leonardo Freitas.

A Bradesco Capitalização também esteve presente na feira, com uma ação especial no estande do Banco Bradesco, voltada a correntistas e não correntistas, que contava com uma roleta de brindes para clientes que adquiriram produtos no local. A iniciativa era válida para produtos da família Max Prêmios, incluindo opções instantâneas, e o Meu Primeiro Milhão. Representando as demais empresas, também participaram da feira os superintendentes seniores Fabrício Zunfrile (Bradescor) e Rodrigo Moreno (Bradesco Saúde) e o gerente sênior Ivson Barsand (Bradesco Capitalização).

Sobre a Bradesco Auto/RE

Especializados na operação de seguros de automóvel e de seguro patrimonial, a Bradesco Auto/RE conta com uma carteira de R$ 6,9 bilhão de prêmios em automóveis (jan a dez/25) e de R$ 1,09 bilhão em prêmios em seguros residenciais (jan a dez/25). A seguradora desenvolve e administra produtos que são referência no mercado e tem uma fatia de 11,1% (até dez/25) em market share de automóveis no mercado e 16,4% (até dez/25) de market share em residencial.

Foto: Executivos da Bradesco Seguros marcam presença na Agrishow 2026