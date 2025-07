Bradesco Saúde está no Top 5 do 28º Top of Mind RH

Seguradora foi eleita um dos destaques da categoria “Convênio Assistência Médica/Seguro Saúde”, em pesquisa com RHs de todo o país

Vencedora de 17 edições do Top of Mind RH, maior prêmio de lembrança espontânea concedido pelos RHs do Brasil a empresas e profissionais de destaque para o setor, a Bradesco Saúde está no Top 5 da categoria “Convênio Assistência Médica/Seguro Saúde” na 28ª edição da premiação, promovida anualmente pelo Grupo Top RH.

Os destaques de 33 categorias foram reconhecidos em uma cerimônia no último dia 3 de julho, em São Paulo. Eles seguem entre os finalistas da segunda fase de votação para eleger os vencedores de cada categoria, que serão anunciados em um evento no mês de outubro.

Na cerimônia que destacou os Top 5, o Grupo Bradesco Saúde foi representado pelo superintendente da Mediservice, José Ayres Brandão, e pelo superintendente de Relacionamento da Bradesco Saúde, Fabiano Oliveira.

“Sermos reconhecidos pelos profissionais de Recursos Humanos é muito especial para nós, pois reforça o compromisso que temos com a excelência desse benefício que é tão relevante para o fortalecimento da cultura organizacional nas empresas, cuidando do que elas têm de mais valioso, que é o seu capital humano”, destacou José Ayres Brandão.

Foto: (Da esq. p/ a dir.): Fabiano Oliveira e José Ayres Brandão representaram a Bradesco Saúde no evento de entrega da placa comemorativa das empresas inseridas no Top 5 do Prêmio Top RH