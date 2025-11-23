Bradesco Saúde Efetivo Plus chega ao Distrito Federal

Cobertura nacional, preços acessíveis e ampla rede hospitalar estão entre os diferenciais do novo produto – As empresas do Distrito Federal passam a contar com uma nova opção de plano para cuidar da saúde de seus colaboradores: a Bradesco Saúde anuncia a chegada a Brasília do Efetivo Plus, produto de abrangência nacional, voltado a empresas de todos os tamanhos e perfis.

Lançado recentemente em São Paulo, o Efetivo Plus representa uma opção mais acessível de plano nacional, com diferenciais em rede e cobertura para atender às necessidades das empresas.

No Distrito Federal, o destaque vai para a rede credenciada, com a presença do Hospital Brasília, dos hospitais Santa Marta e São Francisco e quatro unidades do Hospital Santa Lúcia, além da rede Sabin para serviços de diagnóstico.

“O Efetivo Plus nasce com o propósito de tornar a saúde suplementar de qualidade mais democrática, oferecendo para empresas dos mais diversos perfis a combinação entre qualidade e custo-benefício, e tornando nossa grade de produtos ainda mais completa. Em Brasília, identificamos uma demanda significativa pela assistência médico-hospitalar, o que nos deixa muito confiantes no potencial do produto na região”, afirma Flávio Bitter, diretor da Bradesco Saúde.

Além da rede com prestadores reconhecidos pela qualidade, o Efetivo Plus se destaca pelos serviços oferecidos aos beneficiários. Entre eles, o acesso facilitado a psicólogos e a consultas por telemedicina pelo aplicativo Bradesco Saúde, a seleção de médicos do programa Meu Doutor e a possibilidade de adquirir produtos e serviços com descontos e condições especiais, por meio do Clube+Saúde.

Sobre o Grupo Bradesco Saúde

O Grupo Bradesco Saúde é líder consolidado do mercado de planos e seguros privados de saúde, com maior destaque no segmento de planos coletivos, para empresas de todos os tamanhos, atuando em todas as regiões geográficas do país. Presente em aproximadamente 1,4 mil municípios do país, atende hoje a cerca de 3,8 milhões de beneficiários.