AXA no Brasil é recertificada como Great Place to Work (GPTW)

Reconhecimento reforça a cultura Care and Dare e o compromisso com um ambiente inclusivo, inovador e focado no bem-estar das pessoas – A AXA no Brasil conquistou a recertificação Great Place to Work (GPTW), reconhecimento que destaca as melhores práticas de gestão de pessoas e cultura organizacional no país. O selo reflete o compromisso da seguradora em manter um ambiente de trabalho que equilibra cuidado e ousadia, traduzido em sua cultura Care and Dare (Cuidar e Ousar): cuidar das pessoas e, ao mesmo tempo, estimular que cada um se desenvolva e contribua para transformar o futuro.

“Ser novamente reconhecidos como um ótimo lugar para trabalhar é a confirmação de que estamos no caminho certo. Valorizamos a escuta, a inclusão e o bem-estar, ao mesmo tempo em que incentivamos a coragem para inovar e crescer. Essa certificação celebra conquistas, mas também nos inspira a seguir evoluindo junto com nossas pessoas”, afirma Alexandre Campos, Vice-Presidente de RH, Jurídico, Compliance e ASG da AXA no Brasil.

Entre os diferenciais que sustentam esse reconhecimento, a AXA no Brasil se destaca por adotar um modelo de trabalho flexível (Smart Ways of Working), que combina autonomia e colaboração ao unir home office e encontros presenciais com propósito.

A companhia também oferece benefícios inclusivos e voltados ao bem-estar, como assistência médica e odontológica de qualidade, programas de saúde mental, auxílio para cuidadores, licenças parentais estendidas, previdência privada e day off de aniversário.

A diversidade e a inclusão são pilares centrais da cultura, com um Núcleo estruturado e grupos de afinidade que representam equidade de gênero, gerações, pessoas com deficiência, origens étnicas e culturais e a comunidade LGBTQIA+. Além disso, a empresa valoriza o reconhecimento e o desenvolvimento contínuo, investindo em mobilidade interna, treinamentos digitais e programas de liderança que preparam colaboradores para os desafios do futuro.

Com uma década de atuação no Brasil, a AXA reforça que cuidar e ousar caminham juntos: cuidar para que cada pessoa se sinta parte e ousar para que cada um se desenvolva e ajude a transformar o negócio e a sociedade.

Sobre a AXA no Brasil

A AXA, um dos maiores grupos seguradores do mundo sediado em Paris, na França, está presente em 51 países. Com mais de 145 mil funcionários e distribuidores, a companhia atende cerca de 93 milhões de clientes em todo o mundo. No Brasil, a AXA iniciou suas operações em 2015 e, hoje, oferece uma linha completa de seguros do pequeno ao grande risco para empresas de todos os portes – Riscos Patrimoniais, Responsabilidades e Vida – e também para Pessoas Físicas, por meio de parcerias com grandes varejistas e instituições financeiras. A empresa mantém escritórios-sede em São Paulo e no Rio de Janeiro e conta com 15 filiais comerciais para cobrir as cinco regiões do país.

Foto: Alexandre Campos, Vice-Presidente de RH, Jurídico, Compliance e ASG da AXA no Brasil.